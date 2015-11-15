Beşiktaş Başkanı Orman: Stat bitince kitap yazacağım, içinde Gezi de olacak

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, zor bir dönemde başkanlık yaptığını belirterek, yaşadıklarını kitap haline getireceğini söyledi. Orman, "Stat bitince bir kitap yazacağım statla ilgili ve içinde Gezi de olacak" ifadesini kullandı.

Beşiktaş Kulübü'nün 2015 yılı olağan 4. Divan Kurulu toplantısı sona erdi.

Kapanışta üyelerin sorularına kısa cevaplar veren kulüp başkanı Fikret Orman, Vodafone Arena Stadı bittiğinde bir kitap yazacağını açıkladı. Stadın zor bir süreçte yapıldığını ve birçok olay yaşadıklarını bir kez daha anlatan Orman, "Stat bitince bir kitap yazacağım statla ilgili ve içinde Gezi de olacak" ifadesini kullandı.

Fikret Orman, uzun zamandır görünmeyen yönetim kurulu üyesi Melih Sami Esen'e hiçbir şekilde ulaşamadıklarını da açıkladı ve ''Melih Sami çok düzgün bir arkadaşımızdır, ama kendisinden uzun zamandır haber alamıyoruz. Bir anda telefonlarımıza çıkmadı. Sağlık problemleri olduğu söylendi. O gün bu gündür yönetim toplantılarına da gelmiyor, kendisinden haber alamıyoruz'' dedi.

Başkan adaylığı konusunun ciddi bir olay olduğunu söyleyen Orman, "Başkan adaylığı ciddi bir olaydır, stand up yapma yeri değildir. Adaylar olmalıdır ama ciddi adaylar olmalıdır" diye konuştu.