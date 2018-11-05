Beşiktaş Başkanı Orman: Değerli dostlarımıza yakışmadı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Vagner Love'ın transferinde Beşiktaş tarafından verilen çekin karşılıksız çıkması nedeniyle hukuki işlem başlatan Aytemiz Alanyaspor'a tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı takımın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Orman, Aytemiz Alanyaspor'un, hukuki işlem başlatıldığına dair açıklamasına üzüldüğünü belirterek, "Vagner Love'ı transfer ettik. Belirli ödemeleri vardı onları da yaptık. Herhalde kızgınlıkla yapılmış, ayıpsadım. Değerli dostlarımıza hiç yakışmadı." dedi.

Diğer Anadolu kulüplerinden birçoğundan alacaklı olduklarını vurgulayan Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an ayın beşindeyiz. Bu 31'inde olan mevzu. Perşembe günü bunlar gazetelerde, ayıp. Ödemesini yaparız, bunları servis etmek yakışmadı, üzüldüğümü söyleyeyim. Diğer Anadolu kulüplerinin birçoğundan alacaklarımız var, bunları gündeme getirmedik. Ne ifade ettik ne basına açıklama yaptık. Futbol ailesinde çözülecek şeyler ama perşembe basına servis edilmesi hoş değil. Biz de ödemelerini yaparız, bu mevzu kapanır. Açıkça söyleyeyim kırıldım."

"Sıkıntılarımız var"

Kulübün finansal sıkıntılarına değinen Orman, "Kimse boş durmuyor. Kulüp bizim aldığımız dönemden bu yana finansal sıkıntılarla geliyor. Hiçbir zaman rahat bir kulüp olmadık ama herkesin de kabul ettiği gibi Türkiye'nin finansal olarak en iyi kulüplerinden biriyiz. Sıkıntılarımız var. Ülkede dövizin çıkması, inmesi büyük şey yaratıyor. Yaklaşık 1,5 ay içinde 200 milyon liranın üstünde oyuncularımıza ödeme yaptık. Şu anda 10 milyon avroda 12 milyon, 20 milyon avroda 24 milyon lira kur zararı olmuş durumda." diye konuştu.

Olağanüstü bir durumun yaşandığına dikkati çeken Orman, "Beşiktaş Yönetim Kurulu her dakikasıyla mücadele ediyor. Oyuncularımızla alakalı lisans sıkıntısı kalmadı. Koca koca holdinglerde sıkıntı var, Beşiktaş'ın da sıkıntıları var. Aşılmayacak sıkıntılar değil. Kimse Beşiktaş'ı zedelemeye çalışmasın. Adım adım çözeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş Sompo Japan oyuncularının da ödemelerin yapılmaması nedeniyle antrenmana çıkmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Orman, "Ben de duydum. Bugün icra kurulu vardı, orada gündeme getiririz. Ödemelerde gecikme varsa onu da yaparız." dedi.

"Beşiktaş iyi yolda"

Beşiktaş Futbol Takımı'nın performansına değinen Orman, Medipol Başakşehir karşısında alınan yenilgiye rağmen iyi yolda olduklarını ifade etti.

Siyah-beyazlı takımın sezon başından beri istenen seviyede olmadığını belirten Orman, şunları söyledi:

"Her geçen gün daha iyiye gittiğimizi görüyorum. Son maçta Beşiktaş sahadaki oyunuyla, oyun içerisindeki stratejisiyle, maç öncesi yapmış olduğu stratejiyi sahaya yansıtmasıyla ve özellikle takım hüviyeti ortaya koymasıyla benim açımdan iyi oynandı. Yenildik evet ama bu uzun maraton. Şampiyon olduğumuz sene de Başakşehir'e orada yenilmiştik. Başakşehir'in stadında şanssızlığımız var. O statta oynayarak şampiyon olduk ama inşallah en kısa sürede şanssızlığımızı ortadan kaldıracağız. Beşiktaş iyi yolda. Beşiktaş'ın sahada takım görüntüsünü veren ve alın terini döken bir ekip olarak bu ligi şampiyon olarak bitireceğine inanıyorum. Şahsi olarak takımın oynadığı oyundan mutlu değildim, şu anda çok mutluyum."

Ligin başı olmasına rağmen üç yenilgi aldıklarına dikkati çeken Orman, "Çok maç var. Ligde çok şey olacak gibi gözüküyor. Beşiktaşlılar bundan endişe etmesin." değerlendirmesinde bulundu.

Eksikler konusunda teknik direktör Şenol Güneş ile görüşeceklerini ve buna göre devre arasında takviye yapacaklarını kaydeden Orman, "Başkan olduğumdan yana her devre arasında bazı hamleler yaptık. Bu sene de eksiklerimiz varsa hem izleme ekibimiz hem yönetim kurulu hem hocamızla istişare edip en iyi şekilde takviyeler yapacağız." ifadelerini kullandı.