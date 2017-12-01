Beşiktaş Başkanı Orman: "Galatasaray maçı, oyuncuların belirleyeceği bir maç olsun"

\"Hakem gördüğünü çalsın\"

\"Bizim daha fazla puana ihtiyacımız var\"

\"Vodafone Park\'taki ilk derbi galibiyetimiz olsun\"

\"Avrupa\'da kupa almak istiyoruz\"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman yarın akşam oynayacakları Galatasaray derbisini kazanmak istediklerini söyleyerek, \"Sahada oyuncuların belirleyeceği bir maç olsun\" ifadelerini kullandı.

Down Sendromlular ve Zihin Engelliler Eğitim ve Koruma Derneği (DOSTEV), tarafından Beşiktaşlı sanatçıların, Down sendromlu çocuklarla beraber oluşturduğu portrelerinin yer aldığı ve Beşiktaş Müzesi\'nde açılan \'Farklıyız-Fedakarız\' fotoğraf sergisine katılan Orman açılış sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus\'un gördüğünü çalmasını isteyen Fikret Orman\'ın açıklamaları şu şekilde:

\"OYUNCULARIN BELİRLEYECEĞİ BİR MAÇ OLSUN\"

\"Beşiktaş burada çok üst düzey maçlar oynadı. Galatasaray da üst düzey bir takım. Biz de böyle maçlar oynamaya alışığız, onlar da alışık. Hakeme de Allah, hakem şansı versin. Beşiktaş taraftarı önünde güzel bir maç seyredeceğiz. Bizim arzumuz kazanmak. Galatasaraylılar da yarın bizim misafirimiz olacak. Onlar da kazanmak için geleceklerdir. Sahada oyuncuların belirleyeceği bir maç olsun.\"

\"HAKEM GÖRDÜĞÜNÜ ÇALSIN\"

\"Hakeme maçtan bir gün evvel yorum yapmayayım, yönlendirmiş gibi oluruz. Centilmenliğimize yakışmaz. Gördüğünü çalsın. Maçı yönetmek için değil de gördüğü üzerine yönetsin.\"

\"BİZİM DAHA FAZLA PUANA İHTİYACIMIZ VAR\"

\"Bizim daha fazla puana ihtiyacımız var. Galatasaray bizden 6 puan ileride. Biz kazanmak istiyoruz. Daha ligin altından çok rüzgarlar geçer. Birinci ile sekizinci arasında uçurumlar olan değil dengeli bir lig gidiyor. Bu da güzel bir şey, kötü bir şey gibi bakmamak lazım. Artık millet bıktı bir sene Beşiktaş bir sene Galatasaray olsun.Rekabet olsun, Başakşehir geldi, Trabzon toparladı Rıza hocayla beraber. Bursa iyi geliyor, Kayseri öyle, Sivas, Göztepe öyle. Bundan daha iyi ne olacak. İnsanlar da futbola ilgi duysunlar, stada gelsinler. Bir tek Beşiktaş\'ın stadının dolması önemli değil, bütün statlar dolsun.\"

\"VODAFONE PARK\'TA İLK DERBİ GALİBİYETİ OLSUN\"

\"Galatasaray maçı ile Vodafone Park galibiyeti ilk olmuş olsun. Çok önemli takımlar geldi, çoğunu yendik.\"

\"AVRUPA\'DAN KUPA ALMAK İSTİYORUZ\"

\"Hem ülke futbolu açısından yapılması gerekenler var hem de Beşiktaş\'ın yapması gerekli şeyler var. Daha istediğimiz seviyede değiliz. Avrupa\'dan kupa almak istiyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Fikret Orman\'ın açıklamaları