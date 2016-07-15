Beşiktaş Başkanı, Jose Sosa'nın menajerini nasıl ikna etti?

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Milan'la anlaştığı için Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısını bahane ederek takımdan ayrılmak isteyen Jose Sosa'nın avukatı ve menajeriyle bir araya geldi. Orman, "Sosa ya çıkıp oynayacak, ya bize teklif getirecek ya da iki sene bu şekilde ceza yemeyi göze alarak bir kenarda oturacak" dedi.



Milliyet'te yer alan habere göre; Fikret Orman, Beşiktaş'ın çok büyük bir kulüp olduğunu belirterek, "Benim aklımı sınamaya kalkmayın. Birlikte bir senaryo yazmışsınız onu oynuyorsunuz. Siz burayı ne sandınız! Sosa'nın takımdaki diğer oyunculardan hiçbir ayrıcalığı yok. Benim için Milan'dan getireceğiniz teklif ve paranın da bir önemi yok. Bizim için önce Beşiktaş'ın prensipleri gelir. Size hukuk önünde de haklı olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Ne kadar ileriye gideceğimizi tahmin bile edemezsiniz. Sosa futbolu bıraksa bile Beşiktaş'ın maddi zararını size ödetirim. Sizinle bir daha görüşmeyeceğim. Bundan sonra atacağınız her adımınızı da iyi düşünün" ifadelerini kullandı.

"Benim de kızlarım var"

Başkan Fikret Orman'ın sert ifadeleri karşısında şaşkına dönen Sosa'nın menajeri ve avukatının ise "Sosa iki senedir burada sizin için oynadı" yorumunu yaptığı öğrenildi. İkilinin bu sözlerine tepki gösteren Orman, "Çok teşekkür ederim! Tabii ki bizim için oynayacak. Bunun karşılığında parasını almadı mı?



Kızları olduğunu söylüyor. Benim de iki kızım var. Peki ben ne diyeceğim kızlarıma. Böyle saçmalık mı olur? Bu krizi ben değil siz çözeceksiniz. Sosa'nın çıkmadığı her idman için tutanak tutturuyorum. İyi düşünün. O cezaları ödemekten başka çareniz kalmayacak" diye konuştu.