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Spor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a suç duyurusu

Beşiktaş Kulübü'ne icra takibi başlatan şirketin avukatı, Orman'ın basın toplantısında kullandığı ifadelerle ilgili suç duyurusunda bulunacak

17 Nisan 2015 02:49

Alacakları dolayısıyla Beşiktaş Kulübü'ne icra takibi başlatan Aktif Tanıtım'ın avukatı Mehmet Dedeoğlu, kulüp başkanı Fikret Orman'ın bugün yaptığı basın açıklamasında kullandığı ifadeler nedeniyle suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Fikret Orman'ın icra takibi işlemiyle ilgili açıklamasının gerçeği yansıtmadığını ileri süren Dedeoğlu'nun yaptığı açıklama şu şekilde:

"Fikret Orman ile yapılan protokol şartlarına uyulmamasının sanki 1 günlük gecikme şeklinde yansıtılması doğru olmadığı gibi tamamen kamuoyunu yanıltmaya ve kendi kusurlarını gizlemeye matuf beyanlardır. 6 adet çekin hepsinin ödemesini geciktirmişler, 5. çeki ise ödemeyerek arkasının yazdırılmasına sebebiyet vermişlerdir. Ayrıca, çek işleme konduktan sonra ödemeyi yapmışlar ancak protokol gereği halen ödemeleri gereken 1 milyon liraya yakın harcı halen ödememişlerdir. Bu şekilde protokolü ihlal etmişler ve protokolde taraflarca belirlenen yaptırımlar devreye girmiştir. Dolayısıyla olay, yansıtılmaya çalışıldığının aksine bir gün iki gün gecikme meselesi değildir. Bu tamamen kamuoyu nezdinde kendi kusurlarını ve kötü niyetlerini gizleme gayretidir. Bu ödemeler bugün dahi yapılmamıştır."

"Beşiktaş yöneticilerine göre tüm alacaklılar haksız, bir tek borçlu olarak kendileri haklıdır. Ancak nedense her davayı kaybetmekte fakat bunu kamuoyuna farklı yansıtmaktadırlar. Şu ana kadar kazandıkları bir tek dava yoktur, zira hepsinde haksız durumdadırlar. Ellerindeki tek şey farklı algı yaratarak, yanıltarak suçu başkalarına yıkmak, yükümlülüklerinden kaçınmaktır" değerlendirmesinde bulundu.

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