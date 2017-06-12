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Spor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Varılan hedefler bizim için son değil, yeni birer başlangıç

"Şerefimizle mücadele edip, hakkımızla kazandığımız zaferlerle iki sezon üst üste şampiyon olduk ve üçüncü yıldızı göğsümüze taktık"

12 Haziran 2017 18:23

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş dergisinin haziran sayısında yer alan yazısında, “Varılan hiçbir hedef bizim için son değil, yeni bir başlangıç. Asıl şimdi daha çok çalışmalıyız ve Beşiktaş’ın armasındaki en kutsal yıldızı dünyanın zirvesine taşımalıyız” ifadesini kullandı.

Göreve geldiğinde kulübün ekonomik bunalımına atıfta bulunan Orman, “Öyle duygular, öyle mutluluklar var ki insan bazen bunu ifade etmek istediğinde kelimeler yetersiz kalıyor. ‘Feda’ diyerek bize güvenen, ‘Gururlan’ giyerek güneşli günlerin kapısını beraber araladığımız, ‘Efendi’ diyerek mağrur, centilmen ve güçlü bir şekilde yoldaşlık ettiğimiz Beşiktaşlılardan kimsenin benim yaşadıklarımı anlayacağını sanmıyorum. Şerefimizle mücadele edip, hakkımızla kazandığımız zaferlerle iki sezon üst üste şampiyon olduk ve üçüncü yıldızı göğsümüze taktık” dedi.

Fikret Orman’ın, Beşiktaş dergisi haziran sayısındaki yazısı şöyle:

“Beşiktaş büyük ve güçlü bir aile. Bugün geldiğimiz noktada her bir Beşiktaşlı’nın çok büyük emeği var. Yeşil sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden futbolcumuzdan, harçlığını biriktirip kulübümüze yollayan yavru kartallara, saha kenarında bilgeliğini konuşturan hocamız Şenol Güneş ve ekibinden, her koşulda takımımızı yalnız bırakmayan taraftarlarımıza, her türlü kararımda yanımda yer alan ve bana destek olan yönetici arkadaşlarımdan, gece gündüz demeden Beşiktaş’ın başarısı için her alanda emeğini ortaya koyan fedakar kulüp çalışanlarımıza, bizimle iş birliği yapan sponsorlarımızdan tüm branşlarda armamızı göğsünde taşıyan sporcularımıza kadar herkese tek tek şükranlarım sunuyorum.”

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