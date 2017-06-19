Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: O araziye gökdelen mi yapacağız?

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Çin'de gerçekleştirecekleri hazırlık kampı öncesi Nevzat Demir Tesisleri'nin yanındaki arsanın geleceği, kulübün vizyonu ve dünya kulübü olma isteği hakkında açıklamalarda bulundu.

Ümraniye'deki Nevzat Demir Tesisleri ile ilgili "Oraya gökdelen mi yapacağız?" diyen Orman, Çin'de gerçekleştirecekleri kampın kulübün vizyonuna yapacağı etkiyi "En büyük hedefim 100 milyon taraftarı olan bir Beşiktaş yaratmak" sözleriyle yorumladı.

Vatan gazetesinden Erdal Cömert'e konuşan Orman, şunları kaydetti:

“Bilindiği gibi göreve geldiğimizde tüzüğü değiştirdik. Beşiktaş’ta 3 dönemden fazla başkanlık yapamıyorsun. Ben şu an ikinci dönemimdeyim, bu nedenle ya 2019 ya da 2022’de bırakacağım.

"100 milyon taraftar olacak"

"Yapmış olduğumuz işleri sadece futbol takımının saha sonuçlarına bağlamamak lazım. İkinci dönemimin sonuna kadar olan süreçte en büyük hedefim 100 milyon taraftarı olan bir Beşiktaş yaratmak. Bunu başaracağımıza inanıyorum"

"Temmuz ayının 16’sında Çin’e gideceğiz. Guangzhou’da Schalke ile maç yapacağız. Schalke dediğin kulübün sosyal medya hesaplarını 20 milyon Çinli takip ediyor. Bu kadar insanla iletişim kuruyorlar. Biz bunu 30-40 milyon yaparız"

"Şunu unutmamak lazım. Mesela Manchester City, Uzak Doğu programına 2003’te başlamış. Biz şimdi başlıyoruz. Ben 2003’te başkan olsaydım ve ‘Çin’e gidiyoruz’ deseydim, ‘Manyak mı bu!’ derlerdi. Adamların o zaman gördüğünü biz şimdi görüyoruz. Arkadan geliyoruz ama bunları yapmadığımız takdirde bir yere gelemeyiz”

"O araziye gökdelen mi yapacağız"

"Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nin yanındaki arazi için 15 defa Ankara’ya gittiğini söyleyen Orman, “Biz devlete müracaat ettik. Kamu yararına bir dernek olan Beşiktaş, burada çim saha yapıp oyuncu yetiştirecek. ‘Projesini yapın, ihaleye çıkalım’ dediler. Biz de yaptık, ihaleye çıkıldı, birileri girdi, kazandı, parasını yatırmadı. Tekrar ihaleye gidildi, yine aynı"

"Böyle haksızlık olur mu? Trabzon’da,G.Antep’te, Sivas’ta, Eskişehir’de statlar, sahalar yapıyorsun, bakımlarını da devlet olarak sen yapıyorsun. Biz Türkiye’yi her sene dünyada temsil ediyoruz... Biz ne yapacağız oraya, gökdelen mi yapacağız! Çim saha yapacağız, altyapı tesisini taşıyacağız, çocuklar oynayacak. Bir ihale, iki ihale, üç ihale...”

"Tribünden gelmesem başkanlık yapamam!"

“Beşiktaş başkanlığı gerçekten çok zor bir iş. Çok zor süreçlerden geçtik, geçiyoruz. Tribünden gelmediğin sürece, tribün aşkın olmadığı sürece yapılmaz. O aşkın olması lazım. Aşk olmadan meşk olmuyor”

"Transferle işimiz az"

“Takımda çok değişiklik olmayacak. Transferle işimiz az. Şöyle söyleyeyim, geride kalan sezonda oynadığımız maçlarda en çok oynayan 15 kişiyi ele alırsak örneğin, değişiklik yüzde 20’yi geçmeyecektir”

"10-12 ülkeye gideceğiz!"

“Çin bizim için başlangıç. Yalnızca Uzak Doğu olarak düşünmemek lazım. Pakistan ve Hindistan’ı da içine alan o bölgede milyarca Müslüman var. Kendimizi yüksek yerlere koyma arzusunda olalım ama çok da havalara girmeyelim. Biz bir Real Madrid, bir Barcelona, bir Manchester United değiliz. Messi, Ronaldo, Ibrahimovic gibi dünya yıldızlarını kadrosunda barındıran takımlardan bizim müşteri kapmamız öyle kolay iş değil"

"Müslüman nüfusun yoğun olduğu yerlerde sempati kazanabiliriz. Mesela Azerbaycan’da inanılmaz sayıda Beşiktaş taraftarı var. Geçen sene oraya gidemedik. Bu sene kesin gideceğiz. Kazakistan’a, Endonezya’ya, Malezya’ya gideceğiz, buralarda maçlar yapacağız. Yaklaşık 10-12 hedef ülkemiz var”

"Faizler çok yüksek"

“Artık futbol takımının Türkiye’deki yapılanmasının sonucuna doğru geliyoruz. Bundan sonra borçla alakalı hamlelerimiz olacak. Futbol takımına, basketbol takımına, amatör şubelere çok para harcıyor muyuz, kulüp harcamalarımız çok yüksek mi, yok. Adım çıktı cimriye. Ne var? Faiz var.

Türkiye’de ekonomik şartlar belli. Faizler yüksek. Biz işi yürütmeye çalışıyoruz. Biz elimizden geldiği kadar en iyisini yapmaya çalışıyoruz.”

"Quaresma ve Talisca Çinliler'e

hitap edecek yıldızlar"

“Şimdi Çin’de yaşayan birini düşünelim. Barcelona’da Messi, Neymar, Suarez varken Beşiktaş’a sempati duyar mı? Orada bir sebep olması lazım. Bu sebep o adama hitap eden bir yıldız oyuncu olabilir. Mesela Quaresma, Talisca bana göre bu potansiyelde oyuncular. Ama biz daha büyük bir kitleye Müslüman ülkenin kulübü kimliğiyle ulaşabiliriz. Örneğin Endonezya’da, Malezya’da, Hindistan’da milyonlarca Müslüman var. Oradaki insanlar bu yönden Beşiktaş’a sempati duyabilir.”

"1 kurdun arkasından 40 köpek havlar"

FikOrman, “Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray kötü olmasa şampiyon olamazdı” yorumları için “Bir söz var, ‘1 kurdun arkasından 40 köpek havlar’ diye... Olur böyle şeyler, bir şeyler söylenecek. O zaman temennimiz seneye de daha güçsüz olsunlar, yine biz şampiyon olalım” değerlendirmesini yaptı.