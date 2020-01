Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Kıskanmalar olabilir; kararları Twitter'dan veriyorlar

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Süper Kupa maçında aldıkları cezayla ilgili "Büyük işlere imza attık, kıskanmalar olabilir. Twitter'ı açıyorlar, sosyal medyada bakıyorlar, buna göre karar veriyorlar" diye konuştu .

Kulübün yeni transferi Gary Medel'in imza töreninde konuşan Orman, Beşiktaş üzerinde oyunlar oynanmaya çalışıldığını söyledi.

Beşiktaş Başkanı Orman, Medel'in imza töreninde şunları kaydetti:

"Gündem belli zaten. Bununla alakalı benim şahsi görüşüm şöyle: Bir Süper Kupa maçı yaşandı. İstenmeyen olaylar oldu. Baktığınız zaman biz buraya misafir olarak gittik, bizim irademizle seçilmiş bir stat değil. Stadın imkanları buna müsait değilse, buna karar verecek mercii de biz değiliz. İçerideki tedbirleri alması gereken kurum da biz değiliz.

Konyaspor da biz de oraya maç oynamaya geldik, misafir olarak geldik. Maç esnasında istenmeyen görüntüler oldu. TFF'nin son iki organizasyonunda da benzeri görüntüler oldu.

"Bu Passolig kişilere ceza

erebilmek için kurulmuştu"

Bu Passolig organizasyonları kurumlara değil de kişilere ceza verebilmek için kurulmuştu. Tüm statta da donanımları kuruldu. En donanımlısı da bizim stadımızda kuruldu, yüz tanıma sistemi var. Şu an geldiğimiz noktada bu sistem çalışmıyor. Kişilere değil de; kuruma zarar veriliyor. Bunu Konyaspor açısından da söylüyorum, onlar da 5 maç ceza aldı yazık.

Başakşehir-Konya maçında ceza alan insanlar kupa maçı diye kupada ceza alacak dendi ama bizim maça geldiler. O maçta olmayan Konyasporlu taraftarlar şu an Konya'daki maçta cezalandırılmış vaziyette. Bunun bir mantığı yok. Beşiktaş için de aynı şey geçerli.

"Sadece federasyon suçlu değil"

Beşiktaş taraftarının da hatası var. Meşaleler, ses bombaları, bunlar oldu. Bizim taraftar tarafından hatalı olduğumuz şeyler bunlar. Fakat bunlar nasıl stada geldi? Bunlar nasıl stada giriyor? Bunun sorumlusu Beşiktaş Kulübü değil. O organizasyonu yapan kurum.

Televizyonlarda da görüldü. Bunu engellemesi gereken TFF. Bıçaklarla insanlar sahaya giriyor. Bunun duyumunu almıştım. Herkes suçlu, taraftar suçlu, o suçlu, bu suçlu... Sadece TFF suçlu değil.

"Herkes bizi federasyonla

kavga ettirmeye çalışıyor"

TFF ile ilişkilerimize çok dikkat ediyoruz. Nezaket, zerafet, güzel futbolu ortaya çıkarabilmek, Türk futboluna katkı sağlayabilmek için hareket ediyoruz. Bizden önceki dönemde federasyonla çok kavgalar vardı ama biz öyle şeylere girmedik. Bizim ülkemizin federasyonu ve iyi bir ilişki kurmaya çalışıyoruz.

Herkes bizi federasyonla kavga ettirmeye çalışıyor. Federasyon da buna dahil. Ama biz Türk futboluna pozitif bir katkı sağlamaya çalışıyoruz.

"Zaten dünyayı ayağa kaldırıyoruz"

Maçlara taraftar gelmesini sağlayan Beşiktaş Kulübü'ne verilen bu cezayı vicdanlara sığdırabiliyor muyuz? Bunu düzeltmek federasyonun işi. Böyle bir çalışmaları var mı? Biz uğraşıyoruz bunun için.

Sahanın içinde ve dışında yaptıklarımızla zaten dünyayı ayağa kaldırıyoruz. 'Come to Beşiktaş'la bile tüm dünyaya haber olduk. Yaptığımız bütün transferler, Çin'e gitmek, Türkiye için haber olduk. Dünyayı ayağa kaldırdık.

"Beşiktaş üzerinde oynanan

oyunları görüyoruz"

Beşiktaş üzerinde oynanan oyunları görmüyor değiliz. Kimse, kuramadığı otoriteyi Beşiktaş üzerinden kurmaya çalışmasın. Bunlar çok basit oyunlar. Bizim oynadığımız tek oyun var, sahada oynuyoruz. Tüm sporseverlere güzel bir oyun izletmeye çalışıyoruz.

Beşiktaş üzerinde oynanan oyunları taraflı tarafsız herkes görüyor. Stadımızı bir maç kapatın ne olur? Beşiktaş, taş! Yan yana gelemeyen, el bile sıkamayan insanların bir anda 'kanki' olmasını bütün ülke görüyor.

"Bizim genetiğimiz efendiliktir"

Futbola her manada katkı sağlıyoruz. Ama bunun devamlılığını sağlaması gerekenler benim bir kelimemden neler çıkartıyorlar. Biz camia olarak görüyoruz. Bunu Beşiktaş camiasına söylemek istiyorum: Oyuna gelmeyeceğiz.

Bu maçla da gözüktü ki, Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş ailesinin mensubudur. Beşiktaş'ı iyi temsil etmek zorundayız. Beşiktaş üzerinde oynanan oyunlara gelmeyeceğiz. Bizim genetiğimiz efendiliktir. Bu olaylar bizim stadımızda olur muydu? Olmazdı.

Biz ne tansiyonu yüksek maçlar oynadık. Hiçbirinde böyle bir şey olmadı. Tüm Beşiktaşlılar'ı kendi içerisinde duyarlı ve sakin olmaya davet ediyorum.

"İlk defa haksızlığa uğramıyoruz"

Yarınki maçı herkes evinde seyretsin. Kimse toplumsal olaylara Beşiktaş'ın adını karıştırmak isteyenlere izin vermesin. Taraftar gruplarımızını içine karışıp olayları büyütmek isteyenlere müsaade etmeyin.

Herkesin kabul ettiği bir haksızlığa uğradık ama tarihimizde ilk defa haksızlığa uğramadık. Geçen sene Talisca'ya yapılanlar da biliyor ama biz şampiyon olduk.

Herkes evde formalarını giysin; dualarımızla, formalarımızla Beşiktaş'ı destekleyelim.

"Yine dünyayı ayağa kaldıracağız"

Kimse galeyane gelmesin. Beşiktaş üzerinde oynanan oyunlara en başta biz müsaade etmeyeceğiz. Peki ne yapacağız? Efendiliğimizle, sahadaki güzel oyunumuzla, taraftarımızın tezahüratlarıyla yine dünyayı ayağa kaldıracağız.

Kavgayla işimiz yok bizim. Olabildiğince, bu güne kadar olduğu gibi futbola verdiğimiz desteği devam ettireceğiz. Herkes lige şampiyon olmak için çıkıyor. Buna 'saha' karar versin.

"Kararları Twitter'dan veriyorlar"

Tahkim Kurulu hukuksal bir karar vermiyor. Twitter'ı açıyorlar, sosyal medyada bakıyorlar, buna göre karar veriyorlar. Gözlemci raporuna göre karar vermelisiniz.

Bizi federasyonla kavgaya sokmaya çalışıyorlar. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Efendi Beşiktaş olarak bu muhteşem kadromuzla, nokta transferlerle işimize bakacağız.

"Söylediklerim cezayı gerektirmiyor"

Beşiktaş sahada oynar. Beşiktaş taraftarı da üzerimizde oynanan oyunları görecek zekadadır. Bizim spor takımlarımız sadece kendi branşlarında sahaya çıkar oynarlar.

O oyunları yapan kurumların hepsi başlarına yıkılacaktır.

Söylediklerimin cezayı gerektirdiğini düşünmüyorum. Ben üslup itibarıyla nezaketi ve zerafeti unutmadan konuşurum. Ama Beşitkaş'a verilen bu cezalardan önce de bu yönde bir şeyler konuşuluyordu. Bunlar duyum, yalan da olabilir ancak kurullar objektif olarak hukuka göre karar vermeli.

"Maçın başında da sahaya girdiler"

Ben camia başkanı olarak diyorum ki; bizim tribünlerimizde de hatalar vardı. Karşılıklı küfürleşmeler, meşaleler, ses bombaları... Hatamızı da söylüyorum ama bu Beşiktaş'ı daha lig yeni başlarken, daha gol yok... Rakip taraftarlar sahaya girmeye başladılar. Maçı durdurmayı söyleyeyim dedim. Huzursuz oldum. Sahaya insanlar 5-10. dakikada sahaya girebiliyorsa bu oluşacak bir şey. Herkes benim gibi bunu gördü ama tedbir almadılar, olaylar buraya geldi.

Çok büyük hakaretler eden başka kişiler olmasına rağmen onlara bir ceza gelmiyor. Biz çok gündemdeyiz. Çok başarılı işler yaptığımızı düşünüyorum. Beşiktaş Kulübü'nü nereden alıp nereye getirdiğimiz de kamuoyunun önünde olan bir şey. Kıskanmalar olabilir. Kıskanmaları da mantıklı karşılıyorum ama bunun icraata dönüşmesini umut etmiyordum. İnşallah böyle değildir.

"TFF ne yapıyor?"

TFF'ye soruyorum, siz ne yapıyorsunuz? Ona, buna, şuna karışmıyorsunuz. TFF'nin görevi ne? Stada insanları getirebilmek bizim misyonumuz mu? Böyle bir organizasyon yapıp sahaya çekebilmek, futbolun marka değerini yükseltmek bizim misyonumuz mu? Ne yapıyorsunuz? TFF'nin gündeminde ne var? Altyapılardan oyuncu çıkmıyor, bize anlatsınlar biz de bilelim.

Biz bir ailenin parçasıyız onlar da bizim arkadaşlarımız. Yardımcı olalım, beraberce projeler yapalım... Ne yaptıklarını da futbol açısından biraz ortaya koysunlar.

"Bize Konyaspor, Başakşehir ve

Osmanlıspor'un yeri farklıdır"

Pazar günkü maçımızı oynadıktan sonra kurallar konusunda bir değişiklik yapılamaz. Neyse konuşmayayım, ceza alırım sonra.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı seçiminde Osmanlıspor'a verdim oyumu. Vefadır bu. Onlar; bizim stadımız yapılırken bize kapılarını açtı. Bizde Konyaspor, Başakşehir ve Osmanlıspor'un yeri farklıdır. Bize statlarının kapılarını açtılar. Bizde farklı bir yeri vardır.

18 kulübün 17'si başkanlık düzeyinde, 1'i asbaşkan düzeyinde temsil ediliyor. Bundan sonra bizde böyle yapacağız. Kulüpler Birliği'nde asbaşkanla temsil edileceğiz.

"Beşiktaş'ta transfer bitmez; satış yapacağız"

"Beşiktaş'ta transfer bitmez. Şimdi olabilir, devre arası olabilir. Transferin son dönemlerine giriyoruz. Bizim için enteresan ihtimaller olursa değerlendiririz. Sezon başında açıkladık; 3 tane transfer yapacağız dedik, 5 yaptık. Bir tanesi yatırımdı; Orkan... Gökhan Töre sakatlandığı için Lens ile anlaştık.

Çok geniş bir kadro var. Oynayamayacak oyuncular var. Onları değerlendireceğiz, satış yapacağız. Stratejimiz o. Herkes bana "Şunu alalım, bunu alalım" diye yazıyor. Beşiktaş kadrosunda çok fazla oyuncu var. Onun için forma şansı bulamayacak oyuncularımızla kiralama ve satma gibi formüllere gideceğiz.

"Türkiye'ye de katkımız oluyor"

Hemen her mevkiide 2 tane 11 çıkarabilecek bir kadromuz var. Ancak transferde her an her şey olabilir. Come to Beşiktaş videoları 1.5 milyar izlenmeye yaklaştı. Türkiye'ye de katkımız dokunuyor bu şekilde.

Medel'in imza töreni olacağı için iki gün üst üste olmasın dedik, dünkü basın toplantısını o yüzden iptal ettik.

"Bu huzurlu ailenin parçası olmak istediler"

Transfer etmek istediğimiz oyuncuları almak isteyen çok kulüp vardı. Ama oyuncular, Beşiktaş Kulübü'nde oynamayı, böyle profesyonelce yönetilen huzurlu bir ailenin parçası olmayı istediler. Onlardan birisi de Medel.

Bizim de çok takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Kendisi de Beşiktaş'a gelmeyi çok istedi. Biz de onu çok istedik. Bugün de mutlu eden imzayı attık. Bu transferde payı olan en başta Medel'e ve kıymetli eşine hayırlı olsun diyorum.

"Taraftarla bu hafta sonu buluşacaktık;

cezadan dolayı Kasımpaşa maçına kaldı"

Transfer komitemiz de çok iyi çalışmalar yaptı. Onlara da teşekkür ediyorum.

Beşiktaş taraftarıyla bu hafta sonu buluşacaktık. Cezadan dolayı stadımız kapalı olduğu için kısmet Kasımpaşa maçına olacak herhalde.

Transfer döneminin sonlarına geldiğimizi düşünüyorum. İyi bir transfer dönemi geçirdik.