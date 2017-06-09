Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Burak Yılmaz transferine sıcak bakıyorum

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transfer söylentilerinde adı geçen Burak Yılmaz ile ilgilenmediklerini ancak böyle bir durum olursa transfere sıcak bakacağını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali Genel Kurulu sonrası basın mensuplarına konuşan Beşiktaş'ın 1 numarası, şu açıklamalarda bulundu:

"Marcelo kalmak istiyor;

Aboubakar netleşmedi"

"Marcelo İstanbul’u çok seviyor, burada çok mutlu. Gitmek istemiyor. İki taraf da mutlu. Bu yüzden Marcelo’yu satmak istemiyoruz. Gitmek isterse, bizim de değerlendirebileceğimiz bir teklif var. Marcelo'yu çok seviyoruz, karakteri Beşiktaş'a uyuyor, iyi bir oyuncu.

"Vincent Aboubakar transferi daha netleşmedi. Uğraşıyoruz. Kulübün menfaatlerini de düşünmek zorundayız. Çok para veriyorsun, kolay oluyor. Bizim işimiz zoru başarmak.

"Arda olayının tutulacak bir tarafı yok"

"Olayın tutulacak bir tarafı yok. Öncesi, sonrası kötü. Her dakika spekülasyon. Arda kıymetli bir oyuncu. Arda Turan yapmaması gereken bir iş yaptı. Bilal Meşe bizim ağabeyimiz. Babası yaşında adam. Olacak iş değil. Hiç hoş bir şey değil. Hiç kimseye yakışmadı bu durum. İnşallah tatlı bir yere gider ama Türk sporu açısından hoş bir fotoğraf değil.

"Burak, Beşiktaş'tan problemli ayrılmadı"

"Burak şu an bir takımda oynuyor. Türkiye’ye dönecek mi, o takımda da galiba gayet iyi oynuyor. Bizim de ona bir ilgimiz falan yok. Yalnız Burak’la ilgili haksız bir şey yapılıyor. Beşiktaş’tan problemli olarak ayrılmadı. Beşiktaş kulübü onu yolladı, Burak’ı takas olarak kullandı. O da Trabzon’da bir çıkış yakaladı.

"Burak iyi bir Beşiktaşlı"

"Her oynadığı takımda açıkça Beşiktaşlı olduğunu ifade eden yürekli bir çocuk. Üzerine gidilmesini doğru bulmuyorum. Beşiktaş – Galatasaray maçında penaltı olmayan bir pozisyonda öyle bir hareketi oldu ama bunlar futbolun içinde olur. Çocuğa Beşiktaş taraftarının bazı tepkileri var, her yerde göğsünü gere gere Beşiktaşlı olduğunu söyleyen bir oyuncuya böyle yapmamak lazım. Transferine yönelik bir çalışmamız yok ancak olsa sıcak bakarım. Burak iyi bir Beşiktaşlı, ben de seviyorum. Benim amacım Beşiktaşlılar’ın sayısını arttırmak, azaltmak değil."