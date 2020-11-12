Beşiktaş Başkanı Çebi, Sergen Yalçın'ın istifa ettiği iddialarını yalanladı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, istifa ettiği iddia edilen teknik direktör Sergen Yalçın'ın görevine devam edeceğini açıkladı.

BeINSports'ta değerlendirmelerde bulunan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın'ın görevi bırakacağı iddialarını "Sergen Yalçın'ın bırakacağına dair haberi sizden duydum. Doğru değil bunlar. İkimizin de amacı Beşiktaş'a hizmet etmek. İkimizi de yanyana getiren Beşiktaş'ın başarısı" sözleriyle yalanladı.

"Bu haberler Beşiktaş'a zarar vermek için çıkarılıyor"

Sergen Yalçın ve Beşiktaş yönetiminin amacının Beşiktaş'ın başarısı olduğunu dile getiren Çebi, "İkimizin tek bir amacı varsa ayrılık olmaz. Hocamla yoluma devam ediyorum. Zorlu, sıkıntılı günler geçiriyoruz. Ne biz, ne de hoca Beşiktaş'ı yalnız bırakmayız. Bu söylenenler yalan. Kasıtlı olarak Beşiktaş'a zarar vermek için çıkarılıyor" şeklinde konuştu.