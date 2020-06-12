Beşiktaş Başkanı Çebi'den 'Gökhan Gönül ve Caner Erkin' açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, adı Fenerbahçe ile anılan Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile ilgili olarak "Gökhan ve Caner konusunda önümüzde daha çok zaman var. Son 8 maça konsantre olmak istediklerini ilettiler. Transfer için önümüzde daha 2 ay var" yorumunu yaptı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, bağış kampanyası için düzenlenen basın toplantısında sözleşmeleri sona eren Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile ilgili de konuştu. “Caner Erkin ile Gökhan Gönül’ün sözleşmeleri konusunda son durumu nedir?” sorusunu cevaplayan Ahmet Nur Çebi şöyle konuştu;

“Bugün başlattık kampanyayı. Onlar da kampanyaya katılırsa mutlu oluruz. Her futbolcumuz, 8 maçı kazanmaları gerektiğini söylediler. Kafalarının karışmasını istemediler. Transferle ilgili konu 8 hafta bitmeden konuşulmayacak. Boş kağıda imza atıp, bağış yaparlarsa kabul ederiz. Emek verdiler, biz de emeklerinin karşılığını verdik.”

Çebi, kampanyayla ilgili olarak da, "Kampanyadan net bir beklentimiz yok. 15-20 milyon taraftarımızın olduğunu biliyoruz. Burada iş adamlarının katkıları da çok önemli. Kimin gönlünden ne koparsa en azından her bir taraftarımızın bir kere SMS atmasını bekliyoruz” diye konuştu.