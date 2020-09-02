Beşiktaş Başkanı Çebi: Bu limitler çözülmeden transfer olmaz

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi , "Bu takımın içerisinde çok yüksek maliyetle, bugün 4 futbolcuya vereceğimiz maaşı bir futbolcuya veriyoruz. Adımız 'limitçi başkana' çıktı; limiti ben koymadım ki. Taraftar bana kızabilir ama anlayış bekliyorum" dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer politikalarına ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

NTVSpor'un aktardığına göre, Çebi, şunları kaydetti:

"TFF'nin verdiği limitler var, bu limitler tutmayınca getirdiğiniz oyuncuları tescil etmiyorlar. Beşiktaş'ın limitleri, şu an mevcut kadroya bile az geliyor. Bir iyileştirme bekleniyor. Bu iyileştirmenin olup olmayacağıyla ilgili endişelerimiz var. Bu limitler çözülmeden transfer olmaz.

Ama bu, bize miras olarak kaldı. Bu takımı biz yapmadık. Bu takımın içerisinde çok yüksek maliyetle, bugün 4 futbolcuya vereceğimiz maaşı bir futbolcuya veriyoruz. Adımız 'Limitçi başkana' çıktı; limiti ben koymadım ki. Taraftar bana kızabilir ama anlayış bekliyorum. 7-8 oyuncu ile görüşüyoruz. Santrfor, sağ bek ve belki de bir kanat için. Transferde önümüz açılırsa, kadromuzu güçlendireceğiz."