Beşiktaş Başkanı Çebi: Avrupa'ya gidebilmemiz için 100 milyon TL'ye yakın kaynak bulmamız lazım, Şampiyonlar Ligi Trabzonspor'un hakkı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın Trabzonspor'un hakkı olduğunu belirtirken CAS'tan iyi bir sonuçla dönmelerini umut ettiğini açıkladı.

Milliyet Gazetesi'ne konuşan Ahmet Nur Çebi'nin sözlerinden satır başları şöyle;

"Bu sezon çok kritik puanlar kaybettik. Kaybetmememiz gereken maçlarda bu puanları sahada bıraktık. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü o kritik maçları kazansaydık biz şampiyon olabilirdik. Ama bu zor günleri atlatmak da kolay değil. Böyle bir ortamda üçüncü olmak da başarı sayılabilir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Sezon bitti ve biz 3. olduk. Bundan sonra üstümüze düşen Türkiye’yi Avrupa’da en iyi şekilde temsil etmek. Ülkemize puanlar getirmek istiyoruz. UEFA Avrupa Ligi’ndeyiz. Şampiyonlar Ligi ihtimali de var ama maçtan sonra Sergen Hocam çok güzel söyledi. Orası Trabzonspor’un hakkı. İnşallah cezaları kalkar ve Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi en iyi şekilde temsil ederler.

"Avrupa'ya gidebilmemiz için 100 milyon TL'ye yakın kaynak bulmamız lazım"

Takım bu sezon elinden geleni yaptı. Şimdi görev biz yönetimde. Önümüzde sayılı günler kaldı. Avrupa’ya gidebilmemiz için 100 milyon TL’ye yakın bir kaynak bulmamız lazım. Kolay değil ama lisansı almak bizim görevimiz.



İnşallah en kısa zamanda bu sorunu da çözeceğiz. Maalesef geçmişten gelen sıkıntıları çözmek ve bonservis bedelleri başta olmak üzere bu borçları kapatmak zorundayız. Pandemi döneminde kulüpler birçok gelirden uzak kaldı. Ama ne yapıp edip Avrupa’ya gitmek için gerekli ödemeleri yapmak bizim görevimiz."