Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktörü açıkladı!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Futbol A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapan Ceyhun Kazancı'nın sportif direktörlüğe getirildiğini; Önder Karaveli'nin de Beşiktaş Teknik Direktörü olduğunu açıkladı.



Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, Teknik Direktör Önder Karaveli ve Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Vodafone Park'ta gündeme dair basın toplantısı düzenledi.

Çebi'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Biz nasıl cezayla susturulmaya çalışılıyorsak, işini yapamayan hakemlere de cezalar verilmeli. Ödül var, ceza yok. Böyle bir sistem olmaz. Eğer hakem arkadaşlar bir hata yaparsa, bunun cezasını çekmeli. Sahadaki hakem hata yapabilir ancak VAR'daki hakem hata yapamaz. Yapıyorsa art niyetlidir."

"VAR hakemlerinin, orta hakem olmaması gerektiğini defalarca kez söyledim. 'Bazı maçlarda yabancı hakem gelsin' dedik diye mi cezalandırılıyoruz? TFF'yi uyarıyorum. Yürüyen düzene isyan eden arkadaşlara da isyan eden bir ekip var."

"Galatasaray Lisesi'nde okuyup, Beşiktaşlı kalabilmek zordur"

"Ceyhun Kazancı'yı şu andan itibaren sportif direktör olarak tanımlıyoruz. Kendisine çok güveniyorum. Kendisi Galatasaray Lisesi mezunu. Elbette bir liseden mezun olacaktı. Galatasaray Lisesi'nde okuyup Beşiktaşlı kalabilmek zordur. Başardığın için teşekkür ediyorum. Bu eleştiriler gereksiz."

"Günlerdir Beşiktaş'ın hocası Önder Karaveli diyorum ama sürekli, 'Beşiktaş'ın hocası kim olacak?' şeklinde soru soruyorlar. Bu sorulara artık bir son verin, rica ediyorum. Önder Karaveli hocam altyapıda çok önemli başarılara imza attı ve atmaya devam edecek. Beşiktaş artık özkaynaklarıyla beslenen bir plan ve proje başlatmıştır."