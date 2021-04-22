Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Liderliğimizi sürdürmemize rağmen şampiyon olamayacağımız yönündeki söylemler art niyetlidir

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair basın toplantısı düzenledi. Şampiyonluk yarışında algı operasyonu yapıldığını söyleyen Çebi, "Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında geriye düştüğünü ve şampiyon olamayacağı şeklinde algı yaratılmasını doğru bulmuyorum ve art niyet arıyorum. 6 puan gerimizdeki takımın şampiyon olacağına dair haberler çıkarken, bizim liderliğimizi sürdürmemize rağmen şampiyon olamayacağımız yönündeki söylemler art niyetlidir" dedi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında Ahmet Nur Çebi'nin yaptığı açıklamalar:

"Son iki hafta içerisinde iki maçtır kaybettiğimiz puanların, Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında geriye düştüğünü ve şampiyon olamayacağı şeklinde algı yaratılmasını doğru bulmuyorum ve art niyet arıyorum. 6 puan gerimizdeki takımın şampiyon olacağına dair haberler çıkarken, bizim liderliğimizi sürdürmemize rağmen şampiyon olamayacağımız yönündeki söylemler art niyetlidir.

Ekibim, teknik kadrom ve oyuncularımla bizler şampiyonluğa inandık. Bütün camiamız da buna inansın. En ufak bir tereddütleri olmasın. Şampiyon biziz! Onurlu ve şerefli bir şampiyonluk kovalıyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın bu sezon şampiyon Beşiktaş olacaktır. 13. sırada yer alırken de bunu söylüyordum lideriz yine bunu söylüyorum. Puan kaybettiğimiz takımlar düşme hattındaydı. Aynı takımların rakiplerimize karşı da müthiş oynayacağını düşünüyorum. Rakiplerimiz de o takımlarla oynarken puan kaybedecektir. Bu benim hesaba kattığım bir durum...

"TFF ve MHK'nın bir takımı şampiyon yapmak için çalıştığına inanmıyorum"

Şerefli şampiyonlukları kovalayan bir ekibiz. Bu vizyon ve ahlaki yapımızdan geride durmayacağız. Şampiyonluk bir ekip işidir. Biz inanıyoruz. Şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyon yine biziz. Onurlu ve şerefli bir şampiyonluk kovalayan Beşiktaş bunu görecektir. Beşiktaş'ın kötü oynadığı yönündeki algıların son bulması gerekiyor. Camiamıza sesleniyorum, bu algılara gelmeyin.

Çok konuşarak başarılı olunmuyor. Bizim az konuşmamız, iş yapmadığımız anlamına gelmez. Biz gereken her şeyi yapıyoruz, Beşiktaş'ın hakkını savunuyoruz. TFF ve MHK'nın bir takımı şampiyon yapmak için çalıştığına inanmıyorum. Biz hakem iyi yönettiyse iyi, kötü yönettiyse kötü deriz. Özellikle medyada bazı yorumcuların yapmış oldukları, 'Beşiktaş kötü oynuyor, şampiyonluğu eliyle verdi' algılarından vazgeçmelerini talep ediyorum. Camiamıza zarar vermek için istiyorlar. Bunların arkasında başka hesap kitap var. Camiamız bunları kaale almasın.

Medyada bazı Beşiktaşlıların, Beşiktaş'ın zarar göreceği söylemlerden, kasıtlı olarak davranmalarından vazgeçmelerini rica ediyorum. Beşiktaş köklü bir kulüptür. Bu tür gayretler saygı ve değer görmeyecektir. Bunları bilmelerini rica ediyorum.

"Demba Ba, çok dürüst ve onurlu bir futbolcu"

Demba Ba benim iyi tanıdığım ve Türkiye'ye transferinde emeği olan birisiyim. Kendisinin çok dürüst ve onurlu bir futbolcu olduğunu biliyorum. Dünkü sözleşme fesih olayı beni şaşırtmıştır. Varsa bir şey Demba Ba söyler. Camiaları zan altında bırakmaması gerekir.

"Beşiktaş Aboubakar olmadan da şampiyon olabilir"

Aboubakar son derece naif, kafasında art niyet olmayan futbolcularımızdan bir tanesi... Aboubakar'ın kontratını ben yaptım. O bizim futbolcumuzdur. Önümüzdeki sene de bizimle birlikte futbol oynayama devam edecektir. Opsiyon hakkı Beşiktaş'a aittir. Aboubakar'ın hakkı yenirse telafi edecek bir başkanım. Aboubakar'un bu sene bize katkısı çok yüksektir. Aboubakar'ın top oynamak istememesi gibi bir durum olmamıştır. Beşiktaş isterse Aboubakar burada seneye top oynamaya devam edecektir. Beşiktaş Aboubakar olmadan da şampiyon olabilir.

"Avrupa Süper Ligi için ilk tepkiyi biz verdik"

Beşiktaş şampiyonluğa giderken futbolcularıyla ilgili oynanan oyunlardan vazgeçsinler. Tepkimiz çok sert olabilir, hiç umulmadığı kadar sert olabiliriz bu konuda tavizimiz olmaz. Herkes haddini bilsin.

Avrupa Süper Ligi için ilk tepkiyi biz verdik. UEFA başarılı bir kurumdur. Futbolun içinde rakipler yoksa, 10-15 takım pastayı bölüşecekse bunu doğru bulmuyoruz. Kendileri de akıllanıp geri adım atmışlardır. Bir daha da olacağını düşünmüyorum.

Erzurum'da Cenk Tosun'un sakatlanması sonucu hem Cenk, hem Beşiktaş, hem de Milli Takımımız zarar gördü. TFF'ye bir öneride bulunmak istiyorum. Her sene iyi statlara ödül verilsin. Prim verilmeli.

1959 öncesi şampiyonluklar hakkında

Bazı stratejilerimiz gereği bu konuları her yerde konuşmuyoruz ama biz Beşiktaş'ın çıkarları için her şeyi yaparız. O gün şartlar neyi gerektirirse ona göre hareket ederiz.

Rosier ve Ghezzal takımda kalacak mı?

Rosier ve Ghezzal'ı takımımıza kazandırmak istiyoruz, görüşmeler devam ediyor ama noktalanmış bir transfer yok. Herkes kalmak istiyor, Aboubakar da burada devam etmek istiyor.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün hatırladığım kadarıyla son 10 yıldır futbolcusuna ve teknik kadrosuna borçlu olduğu süre 4-6 aydan aşağı değilken, şu anda ilk defa 1 ay bile borcu olmayan bir kulüple iç içeyiz.

Beşiktaş'a ayırdığım zamandan çalıp Kulüpler Birliği'ne ayırmıyorum. Orada geçirdiğim zaman, uykumdan ve ailemden yaptığım fedakarlıktır. Beşiktaş başkanının Kulüpler Birliği'nin başkanı olması da gurur kaynağı olmalı.

"Cumhurbaşkanı, Türk futbolunun önü tıkanmıştı, önünü açtı"

Bankalar Birliği konusunda çok emeğimiz var. Sayın Cumhurbaşkanıma teşekkür ediyorum. Türk futbolunun önü tıkanmıştı, önünü açtı. Ancak, şu an yapılan sözleşmenin bize sadece nefes aldırdığını söylemek zorundayım.

Artık fikstürün sonuna doğru her takım aynı sorunu yaşıyor. Biz kendimize ayrıcalık talep etmeyiz. 1 maçı ertelediğinizde, birçok maç etkileniyor, tetikleniyor. Biz makul olanı, yapılması gerekeni yaptırdık. Sağ olsun federasyon yaptı.

Takımın erken şampiyonluk havasına girdiğini düşünmüyorum. Biz öndeyken rakiplerimize saygı gereği şampiyonluk söylemlerinde bulunmadık ama artık söylüyorum şampiyon biziz. Futbolcularımızın da bunu söylemesinde sakınca görmüyorum."