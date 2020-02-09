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Spor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi hastaneye kaldırıldı

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada Ahmet Nur Çebi'nin, tesislerde 'talihsiz' bir kaza geçirdiği açıklandı

09 Şubat 2020 17:12

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde yaşadığı kaza nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş kulübü'nden yapılan açıklama şöyle: "Sayın Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Kadın Futbol Takımımızın maçını izlediği BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde talihsiz bir kaza yaşamış, kaza neticesinde Başkanımızın dirseğinde kırık meydana gelmiştir. Hastanede tedavisi tamamlanan Sayın Başkanımız Ahmet Nur Çebi, taburcu edilmiş ve evinde istirahate çekilmiştir.

Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, acil şifalar dileriz."

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