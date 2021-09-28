Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den sakatlık açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Ajax maçı öncesinde sakatlıklarla ilgili konuştu, "Sakatlıklarımızın yarıdan daha fazlası darbelerden kaynaklanıyor. Malatyaspor maçını izlerken canım yandı. Sonraki maçlarda da bakıyorum nasıl bir meslektaşının spor hayatıyla, ekmek parasıyla oynayacak kadar sertleşebilir merak ediyorum" dedi.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Hollanda'nın Ajax ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'daki karşılaşma TSİ 19.45'de başlayacak. Karşılaşma EXXEN'den canlı yayınlanacak.

Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız için transfer planlamasını özenli yaptık ama maalesef eksiklerimiz var. Sergen Hoca ile ben teknik-taktik konuşmam. İkimiz de espriliyiz. Başkan-hoca gibi değil ağabey-kardeş gibiyiz" dedi.

"Sakatlıklarımızın yarıdan daha fazlası darbelerden kaynaklanıyor" diyen Çebi, şunları kaydetti:

"Malatyaspor maçını izlerken canım yandı. Sonraki maçlarda da bakıyorum nasıl bir meslektaşının spor hayatıyla, ekmek parasıyla oynayacak kadar sertleşebilir merak ediyorum. Sakatlıklar da bitecek. Sivasspor maçını da dışarıda oynamamızı gerektirecek bir durum yok.

Beni ne motive ediyor? Şampiyonlar Ligi'nde top koşturacağız. Geldiğimizde ekonomisi bitmiş kulübü yönetebilir hale getirdik. Kendi özünden gelmiş bir hoca ile başarılı olmak. Bunlar motive ediyor. Bizim bitmeyen bir muhalif kesimimiz var. 30-40 milyon euro gelirin tamamını harcamadık. 3-4 oyuncu alıp da tamamını harcamadık. En fazla 10 milyon eurosunu harcadık. Kimilerine göre heba ettik! Ama grupta alınacak galibiyet ve beraberlikten gelecek paralar da var"