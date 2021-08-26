Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Bu bizim için milli bir dava; ülkemizin gerçekten puanlara ihtiyacı var

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olarak Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki ülke puanını yükseltmeyi amaçladıklarını söyledi.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonu grup kurasında Beşiktaş'ın Sporting Lizbon, Borussia Dortmund ve Ajax ile eşleştiği C Grubu'nu değerlendiren Ahmet Nur Çebi, "Kulüplerin hepsi kıymetli, önemli kulüpler. Avrupa'da değerli ve güçleri belli kulüpler. Bunlarla mücadele edeceğiz. Gruplar arasında az iyi olanıyla eşleştik. Bir yola çıktık. Bu bizim için milli bir dava. Ülkemizin gerçekten puanlara ihtiyacı var. Mücadelemize oradan bakacağız. Beşiktaş'ın başarılı olmasını, ülke puanına vereceği katkının önümüzdeki senelere hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupa kupalarındaki bütün Türk takımlarına başarı dileyen Çebi, "Fenerbahçe rakibini eledi, ülkemiz adına sevindirici. Bundan sonra bütün rakip kulüplerimizin başkanlarını Şampiyonlar Ligi maçlarına davet ediyorum. İnşallah beraber seyreder, bu yolda beraber yürürüz. Aramızdaki rekabet ayrı. Burada ülkemiz için çalışmak zorundayız." şeklinde konuştu.

Çebi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kulüplerin başkanlarına forma hediye etmesi hakkında ise "Herhalde çok sevinmişlerdir. Beşiktaş formasını almak herkese nasip olmaz." yorumunu yaptı.

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ da heyecan verici bir organizasyon ve açılış olduğunu belirterek "Kuranın İstanbul'da olması ayrı bir keyif. Burası zorlu bir lig, adı üstünde Şampiyonlar Ligi. Buradaki takımların hepsi çok zorlu. Çok büyük bütçelerle yarışan takımlar. Bizim takımımız da çektiğimiz kura itibarıyla bu grupta rekabet edebilecek bir takım. Türk futbolu ve Beşiktaş'ın Avrupa macerasında göstereceği başarı için elimizden geleni yapacağız. İnşallah Türkiye için toplayacağımız puanlar açısından ve Beşiktaş'ın marka değerini yükseltmek için iyi sonuçlar alırız." değerlendirmesinde bulundu.

İyi bir kadro oluşturduklarını ifade eden Kocadağ, "Transferde işin başından beri Şampiyonlar Ligi ve lig maratonunu beraber götürecek bir kadro üzerinde çalışıyorduk. Sayısal anlamda derin denilebilecek bir kadro. Belki bir iki takviye daha yapabiliriz. Onların üzerinde çalışıyoruz." diye konuştu.