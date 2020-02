Beşiktaş Basın Sözcüsü Albayrak: "Şampiyonluk yolunda her maç önemli"

\"Talisca\'nın motivasyonuyla takım da coşkulu oynuyor\"

\"Başvuru yapacağız, takdir TFF\'nin\"

Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Kardemir Karabükspor\'u 5-0 mağlup ettikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Albayrak, \"Hem lig hem Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi üst üste geliyor. Her kulvarda olduğumuz için çok önem arz ediyor. Umarım değerlendirirler, olmazsa da oynayacağız\" dedi.

Teknik direktör Şenol Güneş ve taraftarlara teşekkür eden Albayrak, \"Bundan sonra şampiyonluk yolunda her maçımız önemli. Hak ettiğimiz, iyi oyunla, güzel bir güzel bir galibiyet oldu. Moral bulduk. Hocamıza ve taraftarımıza teşekkür ederiz\" diye konuştu.

\"TALISCA\'NIN MOTİVASYONUYLA TAKIM DA COŞKULU OYNUYOR\"

Kardemir Karabükspor maçında attığı 2 golle galibiyette önemli pay sahibi olan Talisca ile ilgili de konuşan Metin Albayrak, \"Talisca özellikle ikinci yarıda iyi bir oyun sergiledi. İkinci yarıda Talisca çok iyiydi, çok iyi başladı. Her maç üstüne koyarak devam ediyor. Onun o motivasyonuyla takım da coşkulu oynuyor. Bugün herkes çok iyiydi ama o frikik golü muhteşem bir goldü. Her gün daha iyi oluyoruz\" ifadelerini kullandı.

\"BAŞVURU YAPACAĞIZ, TAKDİR TFF\'NİN\"

3 kulvarda birden yarıştıklarını hatırlatan Albayrak, \"Onunla ilgili bir şeyimiz olacak ama takdir Türkiye Futbol Federasyonu\'nun. Hem lig, hem Ziraat Türkiye Kupası, hem Şampiyonlar Ligi üst üste geliyor. Her kulvarda olduğumuz için çok önem arz ediyor. Umarım değerlendirirler, olmazsa da oynayacağız. Hocamız bunu kendi ekibiyle değerlendiriyor. Onun çevresinde bir karar verecekler\" şeklinde konuştu.

