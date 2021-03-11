Beşiktaş, Başakşehir planını hazırladı

Süper Lig'de Galatasaray'ın 2 puan önünde zirvede yer alan Beşiktaş, yarın akşam Başakşehir'e konuk olacak. Bu sezon aldığı istikrarsız sonuçlar sonrası büyük düşüş yaşayan son şampiyon karşısında mağlubiyet istemeyen Sergen Yalçın, galibiyet planını hazırladı.

Fanatik'in haberine göre, Sergen Yalçın, Başakşehir mücadelesinde zafere ulaşmak için planını belirledi. Maç boyunca kapalı bir savunmayla oynayan İstanbul ekibi için Aboubakar ve Larin'i özel olarak hazırlayan teknik direktör Sergen Yalçın, erken bir gol bulup oyunun hakimiyetini ilk bölümde ele geçirmek istiyor.

Galibiyetin şifresi erken gol

Aykut Kocaman yönetiminde kapalı bir oyun sergileyen İstanbul ekibi karşısında ilk andan itibaren oyun üstünlüğünü ele geçirmeyi planlayan Yalçın, galibiyetin şifresini erken gol olarak belirledi. Etkili hücum hattına güvenen teknik direktör Sergen Yalçın, oyunun ilk yarısında bulacakları bir golle kontrolü hemen eline geçirmeyi hedefliyor.

Yalçın, hafta boyunca yapılan takım antrenmanlarında özellikle Vincent Aboubakar, Cyle Larin ve Rachid Ghezzal 3'lüsüne normal idmanlara ek olarak özel çalışmalar da yaptırıyor. Yalçın, yeni hücum planları da deniyor.

Kapalı oyun kurgusuna karşı oynayacak olmaları sebebiyle, özellikle bu üç isimden maç içinde bol bol rakip kaleye şut da çekmesini isteyen Yalçın, oyuncularına son vuruş da çalıştırdı.

Gençlerbirliği'ne uzaktan attığı golle gündem olan Ghezzal, asistçi özelliğini öne çıkarmayı ve sık sık rakip kaleyi şutlarıyla zorlamayı planlıyor.