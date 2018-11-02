T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL, (DHA) Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 11'inci haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi

02 Kasım 2018 22:14

İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 11\'inci haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA Beşiktaş Spor Toto Süper LiginMedipol BaşakşehirTeknikGüneşArdındanAntrenman
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24