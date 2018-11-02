Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 11\'inci haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.