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Spor

Beşiktaş-Başakşehir maçının hakemi belli oldu

15 Mart 2021 10:01

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 

Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçının hakemi Fırat Aydınus olurken, Prapot Tav Antalyaspor-Alanyaspor maçının hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu oldu.

İşte maçların hakem kadroları:

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