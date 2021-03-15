Beşiktaş-Başakşehir maçının hakemi belli oldu

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. </p>\n<p>Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçının hakemi <strong>Fırat Aydınus</strong> olurken, Prapot Tav Antalyaspor-Alanyaspor maçının hakemi ise <strong>Mustafa Öğretmenoğlu</strong> oldu.</p>\n<p>İşte maçların hakem kadroları:</p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2021/03/1615791928063-ewg-iike-wqa-an-f-v.jpg" alt width="660" height="231" /></p>\n</body>\n</html>