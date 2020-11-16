Beşiktaş Başakşehir maçı öncesi gözler 3 ismin Koronavirüs testinde

Beşiktaş bugün Başakşehir maçı idmanından önce Koronavirüs testi yaptıracak. Biri kadro dışı, 8 oyuncuda çıkan Koronavirüs özellikle savunma hattını çökertirken gözler bugünkü testten alınacak sonuçlara çevrildi.

9 Kasım'da yapılan testlerde pozitif çıkan N'Sakala, Rosier ve Necip Uysal'ın bugünkü testlerde negatif çıkması Başakşehir maçı öncesi büyük önem taşıdığı belirtildi.

3 isim bu testlerden negatif sonuç alması halinde ikinci testlerde de negatif sonuç bekleyecek. Böyle bir durumda 3 isim de Başakşehir maçının kadrosuna alınabilecek.