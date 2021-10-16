Spor yazarları Başakşehir-Beşiktaş maçını değerlendirdi: Beşiktaş'ın başlangıç 11'i hatalı

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'e 3-2 mağlup olan Beşiktaş, 2. mağlubiyetini alırken, spor yazarları, siyah-beyazlıların İzlandalı golcü Gulbrandsen'i durduramadığına işaret ettiler.

Türkiye Süper Lig 9. hafta maçında Beşiktaş, Başakşehir karşısında 3-2 mağlup oldu. 2. mağlubiyetini alan Beşiktaş, ligin puan durumunda 3. sırada kalırken; Başakşehir, aldığı 3 puanla 14. sıraya yükseldi.

İşte bazı spor yazarlarının maça ilişkin görüşleri...

"Beşiktaş’ın başlangıç 11’i hatalı"

Fanatik gazetesi yazarı Ali Ece, Beşiktaş maçı sonrası yazı yayınladı. Beşiktaş'ın başlangıç 11'inin hatalı olduğunu yazan Ece şu ifadelere yer verdi: "Aslında form grafiği ve forma adaleti açısından Güven ve Oğuzhan oyuncu tercihleri tek tek yanlış değildi ama Atiba da gününde olmayınca birlikte oynarken birbirini tamamlayamayan bir 11 ortaya çıktı.



Beşiktaş, önce Okaka sonra da Gulbrandsen’i durduramadı. Hani filmlerin başında duvara asılı bir silah gösteriliyorsa mutlaka filmin bir yerinde patlar ya Gulbrandsen de Süper Lig’de öyle bir kontratak silahı. Bu yüzden Gulbrandsen sahadayken belki de kornerler, frikiklerde gol aramaya bir kişi eksik gidip ona özel bireysel önlem almak gerek yoksa birden maçı koparabiliyor.2. devre başındaki oyuncu değişikliklerinde Beşiktaş oyuncularıyla beraber oyununu en azından ofansif açıdan değiştirmeyi başarmıştı."

"Guldbradsen maçı çözdü"

Bir başka Fanatik yazarı Cem Dizdar, ise şunları yazdı:" İlk devre gole rağmen beklendiği gibi 'ülke normalleri' nde geçti; durağan ve sıkıcı! Bekleyerek oynarken kaybettikleri enerjiden fazlasını top kapmak için harcadı iki takım da. Enerji hücum organizasyonlarına, dinlenme ise savunmaya ayrılmalıydı. Başakşehir hücumda Viscalı oyunlara muhtaçtır. Ki bu maçta da golü oradan buldular. Bazen, anlarsınız ama bu çözmeye yetmez.



Bir önceki maçın ' özel oyuncusu' Güven devre boyu aradı durdu ancak neredeyse tek başınaydı. Beşiktaş ikinci devreye Güven/Oğuzhan/Atiba değişikliğiyle çıktı. Peki, ortadaki ikili bu maç için çıkacak kadar yetersiz ise forvet oyuncusunun yetersizliği hangi verilerle ölçülüyor? İkinci yarıyı tıpkı ilki gibi diğer kalecinin tercihi belirledi. 59'da 'oyunsuz'lukta dengede giden maç skorda da dengeyi buldu. Beşiktaş yüklenir gibi olduysa da sol tarafı koridor boyu çökünce Başakşehir' in son değişikliği olan Fredrik Guldbrandsen maçı çözdü."

"Beşiktaş nasıl olsa bu sene de şampiyonum havasında... Sergen de dahil"

Fotomaç gazetesinin yazarı Erman Toroğlu yazısında şu sözlere yer verdi: "Bu sene Beşiktaş'ta Sergen ve futbolcular hala geçen seneyle yani tarih ile yaşıyorlar. Enteresan beyanatlar ve diyaloglar var. Futbolda dün yok bugün var.

Geçen sene Beşiktaş ve Sergen; kadro darlığı, mücadelesi ve diğer teknik adamların ukalalığı dolayısıyla sempatik gelmişti. Ama bu sene kazın ayağı öyle değil. Sergen'in ayağının yere basması lazım.

Dün geceki maçta Beşiktaş'ın neredeyse pozisyonu bile yok. Attıkları iki golün birini kaleci, diğerini defans hediye etti. Oyun anlayışı olarak sahaya yayılış, futbol mantalitesi olarak Başakşehir çok daha iyiydi. Hak ettiler ve kazandılar.



Beşiktaş bu görüntüsüyle ve Sergen'in davranışlarıyla eskiyi aratıyor. 4. hakem geçen maçta kıyak geçerek küfür eklemedi. Bu kadar az ceza aldı. Yoksa 5-6 maç alırdı. Başkalarına bu kadar ceza verilirken bunların yazılmaması enteresan. Bir teknik adam gemisinin başında olacak, olmazsa böyle olur."

"Hakemin Beşiktaş'a vermediği bir penaltı daha var"

Sabah gazetesi yazarı Ahmet Çakar ise, ligi iyi başlangıç yapamayan Başakşehir'in iki şampiyonluk adayını da yendiğini dile getirdi. Ahmet Çakar şunları söyledi: "Maç dengeye oturmuştu ki sahneye bu sefer Gulbrandsen ile Okaka çıktı. Aslında Okaka'nın 2. golü Gulbrandsen'e yazar. Sağdan inişi, pas zamanlaması mükemmel. Beşiktaş'a şunu diyelim; kötüydüler. Batshuayi ve Ghezzal dışındaki bütün futbolcular beklenenin altındaydı.

Yanlış kartlar çıkardı. Ve bence Beşiktaş'a vermediği bir penaltı daha var. VAR yardımı ile verdiği penaltı %100 doğru. İkinci yarıda soldan ortalandığında Başakşehirli oyuncunun kolu yapışık olmasına rağmen yapışık kolu topu kesiyor. Bence penaltı. Çünkü top uzaktan geliyor ve şiddeti çok yavaş. Burada da VAR daveti gerekliydi."