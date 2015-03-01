Liverpool’u deviren Kartal’a Süper Lig’de Balıkesir freni: 2-2

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, Osmanlı Stadı'nda Balıkesirspor'u konuk etti. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.

İki defa öne geçtiği mücadelede skoru koruyamayan Beşiktaş 1 puana razı oldu. Beşiktaş'ın gollerini Demba Ba (p) ve Daniel Opare kaydederken Balıkesirspor'un golleri Ermin Zec ve Ronald Vargas'tan (p) geldi. Beşiktaş'ta Pedro Franco 90+2. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Sercan Yıldırım'ı ceza sahası içerisine girmeden düşürdü, Pedro Franco son adam olduğu için direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonuçla Beşiktaş 48 puana yükselerek 2. sıraya çıkarken, Balıkesirspor ise 14 puanla son sıradaki yerinde kaldı.

Stat: Osmanlı Stadı

Hakemler: Halis Özkahya, Serkan Ok, Mehmet Cem Satman

Takımlar sahaya şu kadrolarla çıktı:

Beşiktaş: Cenk Gönen, Serdar Kurtuluş, Pedro Franco, Ersan Gülüm, Opare, Veli Kavlak, Atiba Hutchinson, Gökhan Töre, Sosa, Olcay Şahan, Demba Ba

Balıkesirspor: Andrıja Vukovic, Uğur Akdemir, Tomislav Glumac, Hasan Hatipoğlu, Berkan Emir, Aykut Çeviker, Vitor Hugo Gomes Da Sılva, Eray Ataseven, Sercan Yıldırım, Gökhan Ünal, Ermin Zec

Goller: Dk. 35 Demba Ba, Dk. 53 Opare (Beşiktaş) Dk. 50 Zec, Dk. 83 Vargas (Balıkesirspor)

Kırmızı Kart: Dk. 90+2 Franco (Beşiktaş)

Mücadeleden notlar

Süper Lig Süleyman Seba Sezonu 22. hafta mücadelesinde Ankara'da oynanan Beşiktaş - Balıkesirspor karşılaşmasını ilk yarısı siyah beyazlılar 1-0 önde tamamladı.

6.dakikada Jose Sosa'nın ara pasıyla defansın arkasına sarkan Gökhan Töre, çapraz pozisyonda uzak direğe yerden vuruşunu yaptı top auta çıktı.

13.dakikada Balıkesirspor mutlak bir pozisyonu değerlendiremedi. Ceza alanında topla buluşan Sercan Yıldırım topu geriye bıraktı Gomes zayıf vuruşunda topu önünde bulan Gökhan'ın vole vuruşunda sonuç çıkmadı.

14.dakikada Uğur sağdan ortasını yaptı Ermin Zec ön direkte yaptı vuruşta top az farkla oyun alanını terk etti.

17.dakikada Daniel Opare'den aldığı pasla hareketlenen Gökhan Töre ceza sahası dışında sert vurdu kaleci Andrija Vukovic yatarak topu kontrol etti.

19.dakika Opare soldan ceza alanın girdi Olcay Şahan'a bıraktı bu oyuncu pasıyla topla buluşa Atiba sert vurdu kaleci kornere çeldi.

30.dakikada Gökhan Töre'nin uzun pasını sol çaprazda kontrol eden Jose Sosa topu düzeltip vuruşunu yaptı pozisyondan sonuç çıkmadı.

31.dakikada Balıkesirspor ceza alanında oluşan karambolde gol çıkmadı. Serdar Kurtuluş ortasını yaptı Demba Ba'nın kafa vuruşunda top defanstan döndü, dönen topa Veli Kavlak vurdu kaleci karşıladı Veli Kavlak bir kez daha vurdu defans topu uzaklaştırdı.

35.dakikada Gökhan Töre'nin ortasında ceza alanı içinde Aykut Çeviker elle oynayınca hakem penaltı noktasını gösterdi, topun başına gelen Demba Ba topu filelere gönderdi: 1-0.

43.dakikada Berkan Emir köşe vuruşunu kullandı ön direkte Gomes'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

İlk yarı Demba Ba'nın penaltı golüyle Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle son erdi.

46. dakikada topla buluşan Olcay'ın yaklaşık 30 metreden vuruşu kaleci Vukovic'te kaldı.

50. dakikada Zec skoru eşitledi. Eray'ın ceza alanı dışında vuruşunda top Franco'ya çarparak Zec'in önünde kaldı. Boşnak oyuncu rahat bir pozisyonda topu ağlara gönderdi: 1-1.

53.dakikada Opare tekrar Beşiktaş'ı öne geçirdi. Demba Ba'nın pasıyla sol çaprazdan son çizgiye inen Opare dar açıdan sert ve düzgün bir vuruşla kaleci Vukovic'i mağlup etti: 2-1.

68.dakikada orta alanda Veli topu Atiba'ya aktardı. Atiba topla buluşur buluşmaz ceza alanı dışından sert vurdu meşin yuvarlak kalecide kaldı.

77.dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Gökhan kale sahasına ortaladı, Atiba'nın zayıf vuruşu kalecide kaldı.

83.dakikada Gökhan Töre ceza alanı içerisinde Berkan'ı düşürmesi sonucu kazanılan penaltı vuruşunu Vargas gole çevirdi: 2-2.

90+3.dakikada kazanılan frikik atışını Vargas kullandı, top direkten oyun alanına döndü.

Tempolu ve çekişmeli geçen mücadele sonucu taraflar 2-2'lik sonuçla sahadan beraberlikle ayrıldı.