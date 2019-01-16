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Spor

Beşiktaş, Babel'in Fulham'a transfer olduğunu açıkladı

İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş Kulübü, Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in bonservisi ile birlikte İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'a transfer olduğunu açıkladı

16 Ocak 2019 00:07

İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş Kulübü, Hollandalı futbolcu Ryan Babel\'in bonservisi ile birlikte İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham\'a transfer olduğunu açıkladı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, \"Futbolcumuz Ryan Babel’in bonservis bedeliyle transferi konusunda Fulham kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Ryan Babel’e formamızı giydiği dönemde yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz\" denildi.
Öte yandan Fulham Kulübü de Babel\'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

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