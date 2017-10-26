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Spor

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçına hazırlanıyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 10

26 Ekim 2017 21:51

Beşiktaş, Süper Lig\'in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla devam eti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. İstasyon koşuları, pas çalılması, 5\'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan çift kale maç şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın saat 11.00\'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve öğleden sonra özel uçakla Alanya\'ya giderek kampa girecek.

İSTANBUL / DHA

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