T24 LogoT24 Logo
Spor

BEŞİKTAŞ AVUSTURYA'DAN DÖNDÜ İSTANBUL (A.A)

08 Temmuz 2010 01:31

-BEŞİKTAŞ AVUSTURYA'DAN DÖNDÜ İSTANBUL (A.A) - 07.07.2010 - Yeni sezon hazırlıklarının Avusturya bölümünü tamamlayan Beşiktaş Futbol Takımı, İstanbul'a döndü. Akşam saatlerinde Münih'ten İstanbul'a gelen siyah-beyazlılar, yarını izinli geçirecek. Beşiktaş, hazırlıklarına 9 Temmuz Cuma gününden itibaren İstanbul'da devam edecek. Siyah-beyazlılar, 11 günlük Avusturya kampında yaptığı iki hazırlık maçında Azerbaycan 1. Ligi takımlarından Neftçi Bakü ile 1-1, Avusturya 2. Ligi temsilcisi Grödig ile de 2-2 berabere kaldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24