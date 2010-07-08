-BEŞİKTAŞ AVUSTURYA'DAN DÖNDÜ İSTANBUL (A.A) - 07.07.2010 - Yeni sezon hazırlıklarının Avusturya bölümünü tamamlayan Beşiktaş Futbol Takımı, İstanbul'a döndü. Akşam saatlerinde Münih'ten İstanbul'a gelen siyah-beyazlılar, yarını izinli geçirecek. Beşiktaş, hazırlıklarına 9 Temmuz Cuma gününden itibaren İstanbul'da devam edecek. Siyah-beyazlılar, 11 günlük Avusturya kampında yaptığı iki hazırlık maçında Azerbaycan 1. Ligi takımlarından Neftçi Bakü ile 1-1, Avusturya 2. Ligi temsilcisi Grödig ile de 2-2 berabere kaldı.