-BEŞİKTAŞ AVUSTURYA'DA VİYANA (A.A) - 29.09.2010 - Beşiktaş, Rapid Wien takımıyla yarın oynayacağı UEFA Avrupa Ligi (L) Grubu ikinci maçı için Avusturya'ya geldi. Avrupa hava sahasındaki yoğun trafik nedeniyle yaklaşık 1 saatlik rötarla Viyana Schewechat Uluslararası Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi Türkiye'nin Viyana Başkonsolosu İbrahim Mete Yağlı, Viyana Büyükelçiliği 1. Müsteşarı Bülent Karadeniz, müsteşar Yaprak Renda ile yaklaşık 50 kadar siyah-beyazlı taraftar karşıladı. Havalimanında VIP bölümünden çıkış yapan siyah-beyazlıları, taraftarlar tezahüratlarla karşıladı. Önce kulüp başkanı Yıldırım Demirören'e sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar futbolcuları da adeta bağrına basarken, imza almak ve birlikte fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Teknik direktör Bernd Schuster, taraftarların en çok ilgi gösterdiği isimlerden biri oldu. Beşiktaş'ın gelişi nedeniyle VIP bölümünde Avusturya polisi geniş güvenlik önlemleri aldı. Kafileyi otele götürecek otobüse 5 polis aracı eskortluk yaptı. Takımla birlikte Viyana'ya gelen Beşiktaş yönetim kurulu üyesi Sinan Vardar, ''Guti ve Quaresma da iyileşti. Yarın Rapid Wien karşısında rahat bir galibiyet alacağımızı düşünüyorum'' ifadelerini kullandı.