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Spor

BEŞİKTAŞ AVUSTURYA'DA SAAFELDEN (A.A)

04 Temmuz 2011 21:11

-BEŞİKTAŞ AVUSTURYA'DA SAAFELDEN (A.A) - 04.07.2011 - Beşiktaş futbol takımı, kamp yapmak üzere bugün Avusturya'nın Saafelden kasabasına geldi.  Özel uçakla Türkiye'den Avusturya'nın batısındaki Salzburg kentine gelen siyah-beyazlı kafile, 1,5 saatlik otobüs yolculuğunun ardından kamp yapacağı Saafelden kasabasına ulaştı.  Toplam 28 futbolcunun bulunduğu siyah-beyazlı kafilede, yönetici olarak futbol komitesi başkanı Serdal Adalı ile komite üyesi Cengiz Zülfükaroğlu yer aldı.  Saafelden kasabasındaki Krallerhnof oteline yerleşen Beşiktaşlı futbolcuların, bu akşam yerel saatle 18.30'da ilk çalışmasını yapacakları bildirildi.  Yeni sezona hazırlık çalışmalarını 15 Temmuz'a kadar Avusturya'da sürdürecek siyah-beyazlı ekibin, 12 Temmuz'da SV Austria Salzburg ve 14 Temmuz'da da FC Pinzgau Saafelden takımlarıyla birer hazırlık maçı oynayacağı belirtildi.

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