-BEŞİKTAŞ AVRUPA'YA VEDA ETTİ KİEV (A.A) - 24.02.2011 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. tur rövanş maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına 4-0 yenilerek, Avrupa'ya veda etti. İkinci yarıya baskılı başlayan Beşiktaş, özellikle orta alanda kaptırdığı toplarla kalesinde tehlikeler gördü. 55 ve 64. dakikalarda üst üste goller yiyerek 3-0 geriye düştü. 74. dakikada Shevchenko'nun da golüne engel olamayan siyah-beyazlılar, sahadan 4-0 yenik ayrılarak, UEFA Avrupa Ligi'nden elendi. Dinamo Kiev ise ikinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen elinde tutup arka arkaya goller buldu ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3. tura yükseldi. 50. dakikada Guti'nin pasında topla ceza alanı içinde buluşan Ferrari'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Shovkovskiy'de kaldı. 55. dakikada orta alanda Guti'nin orta alanda kaptırdığı topta başlayan Dinamo Kiev atağında, Milevskiy'nin ara pasında ceza alanı içinde boş durumda topla buluşan Yarmolenko, kaleci Rüştü'yü de geçtikten sonra meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 2-0'a getirdi. 64. dakikada Eremenko'nun ceza alanı dışından sert şutunda top yan direkten döndü. Dönen topu Ninkovic altı pas içine gönderdi. Bu noktada topa ayak koyan Gusev, takımını 3-0 öne geçirdi. 66. dakikada Silva'nın ceza alanı dışından sert şutunda top az farkla yandan auta gitti. 74. dakikada Eremenko'dan aldığı pasla ceza yayı içinde topla buluşan Shevchenko, yerden bir vuruşla topu filelere göndererek, farkı 4'e çıkardı: 4-0. Karşılaşmanın kalan dakikalarında tarafların çabası sonucu değiştirmedi ve Dinamo Kiev sahadan 4-0 galip ayrıldı. Stat: Valeriy Lobanovskiy Hakemler: Tony Chapron xx, Emmanuel Boisdenghien xx, Michael Annonier xx (Fransa) Dinamo Kiev: Shovkovskiy xx, Silva xxx, Yussuf xxx, Almeida xxx, Popov xx, Vukojevic xxx, Gusev xxx, Eremenko xxx, Yarmolenko xxx (Dk. 63 Ninkovic xx), Shevchenko xx (Dk. 77 Zozulya x), Milevskiy xx (Dk. 69 Kravets xx) Beşiktaş: Rüştü x, Hilbert x, Sivok x, Ferrari x (Dk. 59 İbrahim Toraman x), İsmail x, Ernst x, Aurelio x, Necip x, Guti x (Dk. 72 Onur x), Bobo xx, Almeida x (Dk. 59 Nobre x) Goller: Dk. 3 Vukojevic, Dk. 55 Yarmolenko, Dk. 64 Gusev, Dk. 74 Shevchenko (Dinamo Kiev) Sarı kartlar: Dk. 30 Ferrari, Dk. 53 Aurelio, Dk. 56 Almeida (Beşiktaş), Dk. 83 Zozulya (Dinamo Kiev)