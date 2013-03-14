Beşiktaş Avrupa'dan men edilebilir

Beşiktaş 31 Mart'a kadar 15.6 milyon euro tutarındaki borcunu ödeyemez ya da yapılandıramaz ise 1 yıl daha Avrupa kupalarından men edilebilir.

Beşiktaş’ta son yıllarda yaşanan mali sıkıntı sonrası UEFA, Siyah Beyazlı kulübü 1 yıl süre ile Avrupa kupalarından men etmişti.

Kulüplere, futbolculara ve menajerlere vadesi geçmiş borçları bulunduğu için ceza alan Beşiktaş Kulübü, 31 Mart’a kadar 15.6 milyon Euro tutarındaki borcunu ödeyemez veya yapılandıramaz ise yine aynı durumla karşı karşıya kalacak.

31 Mart’ta UEFA’dan yeni sezon için lisans hakkı alma başvurusunda bulunacak olan Siyah Beyazlı kulübün bu tarih itibarıyla 15.6 milyon Euro tutarında vadesi dolan borcu bulunuyor. Eğer 31 Mart’a kadar ödemeler yapılamaz veya yapılandırılamaz ise Beşiktaş Kulübü vadesi geçmiş borçları olacağı için yeni sezonda da Avrupa arenasında boy gösteremeyecek.

Siyah Beyazlı yönetim kurulu son günlerde borçlu oldukları şahıslar ve kurumlarla yoğun görüşmeler yaparak bu sorunu çözmeye çalışıyor. Ancak kalan 2 haftalık sürede 15.6 milyon Euro’luk borç ödenemez veya anlaşmalar sağlanamaz ise Beşiktaş Kulübü 2013-2014 sezonunda da Avrupa kuplarında mücadele etme hakkı kazansa dahi UEFA tarafından en az 1 sezon daha ceza alacak.