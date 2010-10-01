-BEŞİKTAŞ, AVRUPA'DA YENİLMEZLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR VİYANA (A.A) - 30.09.2010 - UEFA Avrupa Ligi (L)Grubu'nda Avusturya'nın Rapid Wien takımını 2-1 yenen Beşiktaş'ın bu sezon Avrupa kupalarındaki yenilmezliği sürüyor. Siyah-beyazlılar, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı ön eleme ve grup maçlarında yenilgi yüzü görmedi. 6'sı ön eleme, 2'si de grup maçı olmak üzere toplam 8 karşılaşmaya çıkan ''Kara Kartallar'', sahadan 7 kez galip ayrılırken, sadece 1 kez berabere kaldı. Faroe Adaları'ndan Vikingur, Finlandiya'dan HJK Helsinki takımlarını hem İstanbul'da hem de deplasmanda yenmeyi başaran Beşiktaş, Çek Cumhuriyeti'nden Viktoria Plezen ile deplasmanda 1-1 berabere kalıp evinde 3-0 galip geldi. Siyah-beyazlılar, grup maçlarına da 1-0'lık CSKA Sofya galibiyetiyle başladı. Beşiktaş, son olarak bu akşam Rapid Wien'i yenerek Avrupa'daki başarısını sürdürdü. -20 GOL ATIP, 2 GOL YEDİ- Beşiktaş Avrupa kupalarında oynadığı 8 maçta toplam 20 gol atarken kalesinde sadece 2 gol gördü. Viktoria Plezen ve bu akşamki Rapid Wien maçlarında birer gol yiyen siyah-beyazlılar, diğer 6 karşılaşmada ise rakip forvetlere geçit vermedi. -BU SEZONKİ MAÇLAR- Beşiktaş'ın bu sezon UEFA Avrupa Ligi ön elemeleri ve grupta oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle: Beşiktaş-Vikingur.......: 3-0 Vikingur-Beşiktaş.......: 0-4 Viktoria Plezen-Beşiktaş: 1-1 Beşiktaş-Viktoria Plezen: 3-0 Beşiktaş-HJK Helsinki...: 2-0 HJK Helsinki_Beşiktaş...: 0-4 Beşiktaş-CSKA Sofya.....: 1-0 Rapid Wien-Beşiktaş.....: 1-2 -QUARESMA'DA YIRTIK ŞÜPHESİ- Karşılaşmanın ilk yarısında sağ arka adalesinden sakatlanan Quaresma'da yırtık şüphesi olduğu bildirildi. Portekizli futbolcunun kesin durumu yarın İstanbul'da çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak. Bu arada siyah-beyazlılar bu gece İstanbul'a dönecek. -6. DEPLASMANINI DA KAYBETMEDİ- Avrupa kupalarında 5 maçtır deplasmanda kaybetmeyen Beşiktaş, 6. karşılaşmasını da yitirmedi. Avrupa kupalarında son deplasman mağlubiyetini 30 Eylül 2009'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde CSKA Moskova karşısında 2-1'lik skorla alan siyah-beyazlılar, Rapid Wien maçı da dahil olmak üzere daha sonraki 6 deplasmanda yenilgi yüzü görmedi. ''Kara Kartallar'', oynadığı son 6 deplasmanda 4 galibiyet, 2 de beraberlik aldı.