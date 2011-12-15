-Beşiktaş Avrupa'da tarihi tersine çevirdi -Avrupa kupalarında 2 sezon öncesine kadar yenilgisi daha fazla olan siyah-beyazlı futbol takımı, son 2 sezonda bu istatistiği tersine döndürdü -2010-2011 sezonuna kadar Avrupa'da 136 maça çıkan Beşiktaş, 44 galibiyete rağmen, 64 kez mağlup olmuştu -''Kara Kartallar'', son iki sezonda ise yaptığı 22 Avrupa maçında 14 galibiyet ve 6 yenilgi elde ederek taraftarlarını daha çok sevindirme başarısı gösterdi İSTANBUL (A.A) - 15.12.2011 - Ercan Doğan - UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda İngiltere'nin Stoke City takımını 3-1 yenerek grubu lider olarak tamamlayan Beşiktaş, son iki sezonda Avrupa'da tarihi tersten yazıyor. Geçmiş sezonlarda Avrupa'da fazla varlık gösteremeyen siyah-beyazlı takım, son 2 sezonda ise bu kulvarda farklı bir istatistik ortaya koydu. Avrupa kupalarında 2 sezon öncesine kadar yenilgisi daha fazla olan Beşiktaş, son iki sezonda bu istatistiği tersine çevirdi. 2010-2011 sezonuna kadar 136 Avrupa kupası mücadelesine çıkan ''Kara Kartallar'', galibiyetten çok mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Beşiktaş, 2010-2011 sezonuna kadar 136 maçta 44 galibiyet almasına rağmen galibiyetten daha çok yenilgilerle taraftarlarını üzdü. Avrupa kupalarındaki 136 karşılaşmada 64 kez mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 28 maçtan ise beraberlikle ayrılmıştı. -Son 2 sezonda Avrupa'daki sevincini arttırdı- Beşiktaş, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonları olmak üzere son 2 sezonda ise Avrupa kupalarında taraftarlarını daha çok sevindirdi. Bu iki sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden ''Kara Kartallar'', 14 galibiyet alıp, 6 kez mağlup oldu. Avrupa'da bu dönemde hep kazanmaya oynayan siyah-beyazlı takım, sadece 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. 2010-2011 sezonuna Alman teknik direktör Bernd Schuster ile başlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 14 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 9 galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, sadece 3 kez sahadan boynu bükük ayrıldı. Beşiktaş, geçen sezon mücadele ettiği 2 Avrupa kupası karşılaşmasını ise beraberlikle tamamladı. -Carvalhal, başarıyı sürdürüyor- Siyah-beyazlı takımda bu sezon teknik direktör değişimi yaşanmasına rağmen Avrupa'daki başarılı sonuçlar sürdü. Futbolda yaşanan şike iddiaları sonrası bir süre tutuklu kalan teknik direktör Tayfur Havutçu'nun yerine takımın başına getirilen Portekizli çalıştırıcı Carvalhal, Schuster gibi takımına Avrupa'da başarılı sonuçlar aldırdı. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 8 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlı ekip, 5 galibiyet alıp, 3 maçtan mağlup ayrıldı. -Galibiyet-yenilgi farkını azaltmaya başladı- Bu sezon dahil olmak üzere geçtiğimiz iki sezonda 22 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi alan siyah-beyazlı takım, galibiyetle yenilgi arasındaki farkı da azalttı. 2010-2011 sezonuna kadar 64 yenilgi, 44 galibiyet sonrası 20 maçlık bir fark yakalayan Beşiktaş, iki sezonda aldığı sonuçlarla Avrupa kupalarındaki galibiyet sayısını 58'e, yenilgiyi de 70'e çıkararak aradaki farkı 12'ye indirdi. Yine geçen sezon öncesine kadar Avrupa kupalarındaki 136 maçta 156 gol atıp, 207 gol yiyen ve 51 gollük fark bulan ''Kara Kartallar'', iki sezondaki 22 maçta 43 gol atıp, 24 gol yedi. Böylece Avrupa kupalarındaki gol sayısını 199'a çıkaran siyah-beyazlı ekip, yediği gol sayısını ise 231'e yükseltti. İki sezonda daha skorer görüntü ortaya koyan Beşiktaş, attığı ve yediği gol arasındaki farkı da 32'ye indirdi. -UEFA'da da 10 sezondaki galibiyete yaklaştı- UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere bu organizasyona daha önce 10 kez katılan ve 52 maça çıkan ''Kara Kartallar'', son iki sezonda 52 maçtaki galibiyetlere yakın sayıda sevinç yaşadı. 2010-2011 ile 2011-2012 öncesi 10 kez bu organizasyonda yer alan Beşiktaş, 52 maçta 20 galibiyet, 12 beraberlik ve 20 yenilgi elde etti. Siyah-beyazlı takım, iki sezonda katıldığı UEFA Avrupa Lig'nde ise 22 maçta 14 galibiyet, 6 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. -Gol sevincini de arttırdı- Siyah-beyazlı ekip, başarılı dönem geçirdiği UEFA Avrupa Ligi'nde 2 sezonda gol sevincini de arttırdı. Önceki 10 sezonda 52 UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında toplam 76 gol atıp, 1,4 ortalama yakalayan Beşiktaş, iki sezonda ise 43 kez rakip filelere havalandırıp, 1,9 ortalama tutturdu. -Son 2 sezondaki Avrupa kupası maçları- Beşiktaş'ın son 2 sezonda Avrupa kupalarında yaptığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle: 2010-2011: Beşiktaş-Vikingur........: 3-0 Vikingur-Beşiktaş........: 0-4 Viktoria Plzen-Beşiktaş..: 1-1 Beşiktaş-Viktoria Plzen..: 3-0 Beşiktaş-HJK Helsinki....: 2-0 HJK Helsinki-Beşiktaş....: 0-4 Beşiktaş-CSKA Sofya......: 1-0 Rapid Wien-Beşiktaş......: 1-2 Beşiktaş-Porto...........: 1-3 Porto-Beşiktaş...........: 1-1 CSKA Sofya-Beşiktaş......: 1-2 Beşiktaş-Rapid Wien......: 2-0 Beşiktaş-Dinamo Kiev.....: 1-4 Dinamo Kiev-Beşiktaş.....: 4-0 2011-2012: Beşiktaş-Alania..........: 3-0 Alania-Beşiktaş..........: 2-0 Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv: 5-1 Stoke City-Beşiktaş......: 2-1 Dinamo Kiev-Beşiktaş.....: 1-0 Beşiktaş-Dinamo Kiev.....: 1-0 Maccabi Tel Aviv-Beşiktaş: 2-3 Beşiktaş-Stoke City......: 3-1 (ED-ÇET-ZG)