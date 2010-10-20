-BEŞİKTAŞ AVRUPA'DA LİDERLİK PEŞİNDE İSTANBUL (A.A) - 20.10.2010 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi (L) Grubu üçüncü maçında yarın Portekiz'in Porto takımı ile karşılaşacak. FİYAPI İnönü Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Carlos Clos Gomez yönetecek. Gomez'in yardımcılıklarını Juan Jose Gallego Galindo ile Luis Fernando Marco Martinez yapacak. Mücadelede ilave yardımcı hakem olarak ise Javier Estrada Fernandez ve Jose Luis Paradas Romero görev alacak. Karşılaşmada, ayrıca Ignacio Iglesias Villanueva da dördüncü hakem olarak sahada olacak. -HEDEF LİDERLİK- Beşiktaş, Portekiz'in Porto takımıyla yarın oynayacağı karşılaşmayı kazanarak (L) Grubu'nda liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor. İki takım da grupta daha önce oynadığı 2 maçı kazanırken, Porto lider, Beşiktaş ise averajla ikinci sırada yer alıyor. Bu arada, grubun diğer karşılaşmasında henüz puanları bulunmayan CSKA Sofya ile Rapid Wien, Sofya'da karşı karşıya gelecek. -GOMEZ'İN İKİNCİ BEŞİKTAŞ MAÇI- Yarınki karşılaşmayı yönetecek olan İspanyol hakem Carlos Clos Gomez, bu sezon ikinci kez Beşiktaş'ın maçında görev alacak. Gomez, bu sezon Beşiktaş'ın Çek Cumhuriyeti'nin Viktoria Plezen takımıyla deplasmanda oynadığı UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu maçını yönetmiş ve karşılaşma 1-1 berabere sonuçlanmıştı. -PORTO GOL YEMEDİ- Grupta 2. maçlar sonunda lider Porto rakip fileleri 4 kez havalandırırken kalesinde gol görmedi. Gruptaki ilk maçında Rapid Wien'i, Rolando, Falcao ve Ruben Micael'in golleriyle 3-0 mağlup eden Porto, ikinci maçta ise Bulgaristan deplasmanında Falcao'nun golüyle CSKA Sofya'yı 1-0 yendi. Beşiktaş ise ilk maçında Ernst'in 90. dakikada attığı golle İstanbul'da CSKA Sofya'yı 1-0 yenerken, Viyana'da ise Rapid Wien karşısında Holosko ve Bobo'nun golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.