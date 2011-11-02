-Beşiktaş, Avrupa'da 156. randevuda İSTANBUL (A.A) - 02.11.2011 - Beşiktaş, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla yarın İstanbul'da yapacağı UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçıyla birlikte Avrupa kupalarında 156. karşılaşmasına çıkacak. Siyah-beyazlılar, bugüne dek Avrupa kupalarında yaptığı toplam 155 maçtan 55'ini kazanıp, 30'unda berabere kalırken, 70 müsabakada ise rakiplerine yenildi. Avrupa arenasında bugüne kadar rakip fileleri toplam 192 kez havalandıran ''Kara Kartallar'', kalesinde ise 228 gol gördü. Beşiktaş, 1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde Türkiye'yi 15 kez Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi, 7 kez Avrupa Kupa Galipleri Kupası, 11 kez de UEFA Kupası'nda temsil etti. -UEFA Kupası'nda 71 maç- Beşiktaş, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 71 maç yaptı. Siyah-beyazlılar, geride kalan 71 maçta 31 galibiyet, 14 beraberlik, 26 da mağlubiyet aldı. Beşiktaş, UEFA'da 112 gol atarken, 89 da gol yedi. -Hükmen galibiyetler- Beşiktaş'ın, haberde değerlendirmeye alınmayan, Avrupa kupalarında hükmen galibiyetleri de bulunuyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1958-1959 sezonunda Yunanistan'ın Olympiakos, 1986-1987 sezonunda da Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL takımlarının sahaya çıkmamaları üzerine hükmen galip ilan edilerek, tur atlamıştı. -İki kez çeyrek finale çıktı- Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en büyük başarısı iki kez çeyrek finale yükselme oldu. Siyah-beyazlılar, 1986-87 sezonunda o dönemki adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda çeyrek finale çıkma başarısı gösterirken, 2002-03 sezonunda da UEFA Kupası'nda aynı başarıyı gösterdi.