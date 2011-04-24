-BEŞİKTAŞ AVRUPA ŞAMPİYONU İSTANBUL (A.A) - 24.04.2011 - Beşiktaş Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Andre Vergauwen Kupası final maçında Almanya temsilcisi Köln 99ers'i 71-62 yenerek, Avrupa şampiyonu oldu. Siyah-beyazlı kulübün ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen organizasyonun bugün BJK Cola Turka Arena'da yapılan final maçında Beşiktaş, Köln 99'ers karşısında müsabakanın ilk yarısını 34-30 geride kapatmasına rağmen, ikinci yarısındaki etkili oyunuyla şampiyonluğa ulaştı. Beşiktaş, geçen yıl İspanya'nın Badajoz kentinde düzenlenen Andre Vergauwen Kupası'nda Avrupa ikincisi olmuştu.