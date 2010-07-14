-BEŞİKTAŞ AVRUPA MESAİSİNE BAŞLIYOR İSTANBUL (A.A) - 14.07.2010 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda eşleştiği Faroe Adaları temsilcisi Vikingur ile ilk maçı yarın İstanbul'da yapacak. BJK İnönü Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçı Rusya Futbol Federasyonu'ndan Igor Egorov yönetecek. Egorov'un yardımcılıklarını Vladislav Khodeev ve Andrey Malorodov yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Viacheslav Popov olacak. Beşiktaş, 2010-2011 sezonundaki ilk resmi maçında zayıf rakibi karşısında farklı skorlu galibiyeti amaçlıyor. Karşılaşmanın rövanşı 22 Temmuz Perşembe günü Faroe Adaları'nda oynanacak ve 3. ön eleme turuna yükselecek ekip belli olacak. -AVRUPA'DA 137. MAÇ Beşiktaş, Faroe Adaları'nın Vikingur takımıyla yarın İstanbul'da yapacağı UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Avrupa kupalarında 137. karşılaşmasına çıkacak. Siyah-beyazlılar, bugüne dek Avrupa kupalarında yaptığı toplam 136 maçtan 44'ünü kazanıp, 28'inde berabere kalırken, 64 müsabakada ise rakiplerine yenildi. Avrupa arenasında bugüne dek rakip fileleri toplam 156 kez havalandıran ''Kara Kartallar'', kalesinde ise 207 gol gördü. Beşiktaş, 1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde Türkiye'yi 15 kez Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi, 7 kez Avrupa Kupa Galipleri Kupası, 10 kez de UEFA Kupası'nda temsil etti. -HÜKMEN GALİBİYETLER- Beşiktaş'ın, Avrupa kupalarında hükmen galibiyetleri de bulunuyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1958-1959 sezonunda Yunanistan'ın Olympiakos, 1986-1987 sezonunda da Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL takımlarının sahaya çıkmamaları üzerine hükmen galip ilan edilerek, tur atlamıştı. -EN FARKLI SKORLU GALİBİYETİ- Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini Bosna-Hersek takımı Saraybosna karşısında elde etti. Siyah-beyazlılar, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Bosna-Hersek'in Saraybosna takımını 5-0 yenerek, Avrupa kupaları tarihindeki 136 maç içinde en farklı skorlu galibiyetine imza attı. -EN FARKLI YENİLGİ LIVERPOOL'DAN- Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde en farklı skorlu yenilgiyi ise İngilizlerin dünyaca ünlü takımı Liverpool'dan aldı. Siyah-beyazlılar, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi (A) Grubu maçında deplasmanda Liverpool'a 8-0'lık skorla yenildi. Bu sonuç, hem Beşiktaş, hem de UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en farklı skorlu mağlubiyeti olarak kayıtlara geçti. Beşiktaş, daha önceki en farklı skorlu yenilgisini yine bir İngiliz ekibine karşı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaşamıştı. Siyah-beyazlılar, 2000-2001 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi (H) Grubu'nda deplasmanda Leeds United'a 6-0 yenilmişti. -EN GOLCÜ OKTAY DERELİOĞLU- Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu Oktay Derelioğlu. Siyah-beyazlı formayı giydiği dönemlerde, Avrupa arenasında takımına toplam 14 gol kazandıran Oktay'ı, 9 golle Daniel Gabriel Pancu, 8 golle Bobo, 7 golle Mehmet Özdilek, 6'şar golle de Feyyaz Uçar ve Metin Tekin izliyor. -2 YILLIK VİKİNGUR'A KARŞI- 107 yıllık geçmişi bulunan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda yarın sadece 2 yıllık geçmişi bulunan Faroe Adaları temsilcisi Vikingur ile karşılaşacak. GI Gota ve Leirvik IF takımlarının 2008 yılında birleşmesiyle kurulan Vikingur takımı, 1903 yılında kurulan Beşiktaş karşısında mücadele edecek. Faroe Adaları'nda devam eden 10 takımlı ligde 14 maçta 18 puan toplayan Vikingur, 6. sırada bulunuyor. Maçlarını 2 bin kişilik Serpugerdi Stadı'nda oynayan Vikingur, yeni adıyla ilk sezonunda Faroe Adaları Ligi'ni 5. sırada, geçen sezonu ise 3. sırada tamamlayıp, Faroe Adaları Kupası'nı kazanmayı başardı. Vikingur takımının kadrosunda 2 yabancı futbolcu bulunuyor. Macar kaleci Geza Turi ve Sırp orta saha oyuncusu Nenad Stankovic, Vikingur'da forma giyiyor. Beşiktaş, Avrupa kupalarında İstanbul'da yaklaşık 2 yıldır galip gelemiyor. BJK İnönü Stadı'nda son galibiyetini 18 Eylül 2008'de Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımıyla oynadığı UEFA Kupası 1. tur ilk maçında 1-0'lık skorla elde eden Beşiktaş, daha sonra İstanbul'da galibiyete hasret kaldı. Metalist Kharkiv'e elenerek 2008 yılında UEFA Kupası'nda gruplara kalamayan Beşiktaş, geçen sezon ise direkt katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'da 3 maç oynadı ve hepsinde de ''sıfır'' çekti.