Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Rio Ave karşısında

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Rio Ave takımıyla karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

Avrupa mücadelesine UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda başlayan ve Yunanistan temsilcisi PAOK'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ilerlemek için yarınki karşılaşmaya çıkacak.

Rio Ave ise 2. ön eleme turunda Bosna Hersek'in Borac takımını deplasmanda 2-0 yenerek adını 3. ön eleme turuna yazdırmıştı.

Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip, play-off turuna yükselecek.

Süper Lig'deki Trabzonspor maçı öncesi test sonucu pozitif çıkan Sergen Yalçın, bu karşılaşmada yer alamayacak.

İşte ilk 11'ler

Beşiktaş: Utku, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Dorukhan, Oğuzhan, Ljajic, Boyd, Lens, Güven.

Rio Ave: Kieszek, Pinto, Santos, Borevkovic, Reis, Filipe Augusto, Tarantini, Mane, Piazon, Geraldes, Moreira.