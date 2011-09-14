-Beşiktaş, Avrupa Kupalarında yarın 153. maçına çıkacak İSTANBUL (A.A) - 14.09.2011 - Beşiktaş, İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla yarın İstanbul'da yapacağı UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçıyla birlikte Avrupa kupalarında 153. karşılaşmasına çıkacak. Siyah-beyazlılar, bugüne dek Avrupa kupalarında yaptığı toplam 152 maçtan 54'ünü kazanıp, 30'unda berabere kalırken, 68 müsabakada ise rakiplerine yenildi. Avrupa arenasında bugüne kadar rakip fileleri toplam 186 kez havalandıran ''Kara Kartallar'', kalesinde ise 224 gol gördü. Beşiktaş, 1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde Türkiye'yi 15 kez Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi, 7 kez Avrupa Kupa Galipleri Kupası, 11 kez de UEFA Kupası'nda temsil etti. Beşiktaş, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 68 maç yaptı. Siyah-beyazlılar, geride kalan 68 maçta 30 galibiyet, 14 beraberlik, 24 de mağlubiyet aldı. Beşiktaş, UEFA'da 106 gol atarken 85 de gol yedi. Beşiktaş'ın, haberde değerlendirmeye alınmayan, Avrupa kupalarında hükmen galibiyetleri de bulunuyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1958-1959 sezonunda Yunanistan'ın Olympiakos, 1986-1987 sezonunda da Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL takımlarının sahaya çıkmamaları üzerine hükmen galip ilan edilerek, tur atlamıştı. Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en büyük başarısı iki kez çeyrek finale yükselme oldu. Siyah-beyazlılar, 1986-87 sezonunda o dönemki adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda çeyrek finale çıkma başarısı gösterirken, 2002-03 sezonunda da UEFA Kupası'nda aynı başarıyı gösterdi. Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini Bosna-Hersek takımı Saraybosna karşısında elde etti. Siyah-beyazlılar, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Bosna-Hersek'in Saraybosna takımını 5-0 yenerek, Avrupa kupaları tarihindeki 149 maç içinde en farklı skorlu galibiyetine imza attı. Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde en farklı skorlu yenilgiyi ise İngilizler'in dünyaca ünlü takımı Liverpool'dan aldı. Siyah-beyazlılar, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında deplasmanda Liverpool'a 8-0'lık skorla yenildi. Bu sonuç, hem Beşiktaş, hem de UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en farklı skorlu maçı olarak kayıtlara geçti. Beşiktaş, daha önceki en farklı skorlu yenilgisini yine bir İngiliz ekibine karşı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaşamıştı. Siyah-beyazlılar, 2000-2001 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda deplasmanda Leeds United'a 6-0 yenilmişti. Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu Oktay Derelioğlu. Siyah-beyazlı formayı giydiği dönemlerde Avrupa arenasında takımına toplam 14 gol kazandıran Oktay'ı, 12 golle, Brezilyalı Bobo izliyor. Beşiktaş'ta ayrıca, 9 golle Daniel Gabriel Pancu, 7 golle Mehmet Özdilek, 6'şar golle de Feyyaz Uçar ve Metin Tekin Avrupa kupalarının en golcüleri olarak sıralanıyor.