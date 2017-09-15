Beşiktaş, ‘Avrupa kulüpler’ sıralamasında zirve takipçisi!

Şampiyonlar Ligi G Grubu’ndaki ilk maçında Porto’yu deplasmanda 3-1 mağlup eden Beşiktaş, 2017-18 sezonu için UEFA’nın yayınladığı Avrupa kulüpler sıralamasında 12. sırada yer aldı.

Genel klasmanda 50.240 puanla 34. sırada yer alarak bu alanda Türkiye’nin lideri olan Beşiktaş, 2017-18 sezonunda ilk hafta maçları sonunda Bayern Münih’in arkasında 12’nci sırada yer aldı.

İlk 15

İlk hafta oynanan maçlar sonunda ilk 15 şöyle sıralandı:

1- Tottenham Hotspur (İngiltere)

2- Manchester United (İngiltere)

3- Chelsea (İngiltere)

4- Manchester City (İngiltere)

5- CSKA Moskova (Rusya)

6- Real Madrid (İspanya)

7- Barcelona (İspanya)

8- Sporting (Portekiz)

9- Paris Saint-Germain (Fransa)

10- Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

11- Bayern Münih (Almanya)

12- Beşiktaş

13- Liverpool (İngiltere)

14- Spartak Moskova (Rusya)

15- Atletico Madrid (İspanya)

Türkiye'den diğer takımlar

Bu sezon Türkiye Süper Ligi'nden Avrupa liglerine katılan ve elenen/devam eden takımların sıralaması şöyle:

Türkiye’den diğer takımların sıralaması şöyle:

66- Fenerbahçe

103- Başakşehir

148- Galatasaray

204- Konyaspor

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi G Grubu’ndaki rakiplerinin sıralaması ise şöyle oldu:

19- Monaco

20- RB Leipzig

25- Porto