Beşiktaş, ‘Avrupa kulüpler’ sıralamasında zirve takipçisi!

Şampiyonlar Ligi G Grubu’ndaki ilk maçında Porto’yu deplasmanda 3-1 mağlup eden Beşiktaş, 2017-18 sezonu için UEFA’nın yayınladığı Avrupa kulüpler sıralamasında 12. sırada yer aldı.
Genel klasmanda 50.240 puanla 34. sırada yer alarak bu alanda Türkiye’nin lideri olan Beşiktaş, 2017-18 sezonunda ilk hafta maçları sonunda Bayern Münih’in arkasında 12’nci sırada yer aldı.
İlk 15
İlk hafta oynanan maçlar sonunda ilk 15 şöyle sıralandı:
1- Tottenham Hotspur (İngiltere)
2- Manchester United (İngiltere)
3- Chelsea (İngiltere)
4- Manchester City (İngiltere)
5- CSKA Moskova (Rusya)
6- Real Madrid (İspanya)
7- Barcelona (İspanya)
8- Sporting (Portekiz)
9- Paris Saint-Germain (Fransa)
10- Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
11- Bayern Münih (Almanya)
12- Beşiktaş
13- Liverpool (İngiltere)
14- Spartak Moskova (Rusya)
15- Atletico Madrid (İspanya)
Türkiye'den diğer takımlar
Bu sezon Türkiye Süper Ligi'nden Avrupa liglerine katılan ve elenen/devam eden takımların sıralaması şöyle:
Türkiye’den diğer takımların sıralaması şöyle:
66- Fenerbahçe
103- Başakşehir
148- Galatasaray
204- Konyaspor
Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi G Grubu’ndaki rakiplerinin sıralaması ise şöyle oldu:
19- Monaco
20- RB Leipzig
25- Porto