-BEŞİKTAŞ AVANTAJ YAKALADI İSTANBUL (A.A) - 17.08.2010 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi 2-0 yenerek, tur için avantaj yakaladı. BJK İnönü Stadı'nda ağırladığı rakibini yeni transferleri Hilbert ve Quaresma'nın golleriyle mağlup eden siyah-beyazlılar, gruplara kalma yolunda avantajı eline geçirdi. Maçın rövanşı 26 Ağustos Perşembe günü Helsinki'de oynanacak ve gruplara kalacak ekip belli olacak. Guti ve Quaresma gibi yıldız oyuncuları transfer ederek sezona iddialı giren Beşiktaş, 6. resmi maçında 5. galibiyetini aldı. 5'i UEFA Avrupa Ligi eleme, 1'i de Spor Toto Süper Lig'de olmak üzere ilk 6 resmi maçta toplam 14 gol atan siyah-beyazlılar, kalelerinde ise sadece 1 gol gördü. Beşiktaş, BJK İnönü Stadı'nda yaptığı 3 UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçını da kazanırken, toplam 8 gol atıp, hiç gol yemedi. Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarının bu sezon BJK İnönü Stadı'nda yaptığı 3. maçta da tribünleri çok büyük oranda doldurdu. Coşkulu taraftarlar özellikle Quaresma'nın golü sonrasında tribünde klasik şovlarını yaparak, galibiyeti kutladı. Bu arada, Guti ve Quaresma transferleriyle sezon başında mutlu günler geçiren Beşiktaşlı taraftarlar, Brezilyalı yıldız Robinho'nun da alınması için yönetime göndermede bulundu. Beşiktaş'ın flaş transferi Quaresma, 66. dakikada attığı mükemmel golle taraftarları coşturdu. Portekizli yıldız, ceza alanı dışından, ayağıyla sektirdiği topu oldukça güzel bir vuruşla filelere gönderdi. Gol sevincini saha kenarına kadar gelip, malzemeci Süreyya'ya sarılarak gösteren Quaresma'ya taraftarlar coşkulu biçimde tezahüratta bulundu. Bu arada, gol sonrası bir pozisyonda ayak bileğinden sakatlanan ''Q7'', taraftarları korkuttu. Sakatlık sonrası oyuna devam eden Portekizli yıldız, maçın son anlarında oyundan alındı. Beşiktaş'ın dünyaca ünlü yıldızı Guti, siyah-beyazlı forma altında BJK İnönü Stadı'ndaki ilk resmi maçında taraftarlardan alkış aldı. Orta sahada oyun kurucu pozisyonunda oynayan ve takımını atağa kaldıran isim olarak ilk topları kullanan İspanyol oyuncu, futbol zekasını çok iyi kullanması, isabetli ve garantili paslarıyla dikkati çekti. BJK İnönü Stadı'nın kötü zemini, ortaya konan oyun kalitesini zaman zaman düşürdü. Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Alman futbolcu Roberto Hilbert, siyah-beyazlı forma altındaki ilk golünü HJK Helsinki'ye attı. Maç saatinin iftar vaktine denk gelmesi nedeniyle, oruç tutan siyah-beyazlı taraftarlar oruçlarını BJK İnönü Stadı'nda açtı. İkinci yarının 4. dakikasında okunan akşam ezanı öncesi siyah-beyazlı taraftarlar, ''Haydi imam haydi imam haydi, tam zamanı tam zamanı şimdi'' ve ''Allah kabul etsin'' diye tempo tuttu. Bu arada TSYD, gazetecilere iftar için sandviç ve meyve suyu dağıttı. Beşiktaş, Avrupa kupalarında 16 yıl sonra eşleştiği HJK Helsinki'yi, İstanbul'daki maçta aynı sonuçla yendi. 15 Eylül 1994'te BJK İnönü Stadı'ndaki Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur ilk maçını Oktay Derelioğlu ve Ertuğrul Sağlam'ın golleriyle 2-0 kazanan siyah-beyazlılar, bu akşam da Hilbert ve Quaresma'nın golleriyle aynı stattan, aynı skorla galip ayrıldı. Rüştü Reçber ve Hakan Arıkan'ın sakatlıkları sonrasında kendisini sürpriz biçimde HJK Helsinki maçında kalede gören Beşiktaş'ın yeni kalecisi Cenk Gönen, oldukça rahat bir maç geçirdi.