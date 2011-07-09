-BEŞİKTAŞ ATLETICO MADRID İLE KARŞILAŞACAK İSTANBUL (A.A) - 09.07.2011 - Avusturya'da kamp çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Futbol Takımı, İspanya'da üçlü turnuvaya katılacak. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, futbol takımının yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde İspanya'daki turnuvada mücadele edeceği bildirildi. Yapılan açıklamada, 20 Temmuz Çarşamba günü İspanya'ya gidecek takımın, bu ülkenin Atletico Madrid ve Granada takımlarının yer aldığı turnuvada iki maç oynayacağı kaydedildi. İspanya'nın Granada kentinde yapılacak turnuvada maçlar 45'er dakika oynanacak. Her maç sonrasında ise penaltı atışları yapılacak. Maçların tamamının 21 Temmuz Perşembe günü oynanacak turnuvanın programı şöyle: Granada-Atletico Madrid Atletico Madrid-Beşiktaş Granada-Beşiktaş Beşiktaş kafilesi, turnuva maçlarının ardından 22 Temmuz Cuma günü İstanbul'a dönecek.