-BEŞİKTAŞ, ATLETİCO MADRİD GÖRÜŞMEDE İSTANBUL (A.A) - 08.04.2011 - Son dönemde transferde dikkatini İspanya'ya veren Beşiktaş Kulübü'nün futbol komitesi başkanı Serdal Adalı ile bu ülkenin önemli kulüplerinden Atletico Madrid'in sahibi Miguel Angel Gil yemekte bir araya geldi. Çırağan Sarayı'ndaki yemekte, Atletico Madrid'in eski futbolcusu Portekizli Simao ile vatandaşı Quaresma da yer aldı. Beşiktaş Kulübü, İspanyol kulübünün Uruguaylı golcüsü Diego Forlan'ın transfer edileceği yönündeki haberleri yalanlarken, futbol komitesi başkanı Serdal Adalı görüşmenin ayrıntıları konusunda bilgi vermedi. Adalı ile Gil arasında rutin bir konuşmanın geçtiği bildirildi.