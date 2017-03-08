Beşiktaş Atina'da

Siyah-beyazlı kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla başkent Atina'ya ulaştı.

Beşiktaş'ın Yunanistan kafilesinde sakatlığı geçen Caner Erkin de yer aldı. Siyah-beyazlı takımın, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor ile 23 Ekim 2016'da yaptığı maçta sakatlanan Caner Erkin, uzun bir süre sonra kadroya dahil edildi.

Siyah-beyazlı kafilede ayrıca UEFA listesinde yer almayan Ersan Adem Gülüm de yer aldı.

Ürkmezgil: Dostluk kazansın

Havalimanında maçla ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, Atina'ya kazanmak için geldiklerini söyledi.

Olympiakos'un güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Ürkmezgil, "Biz de güçlüyüz. Galibiyet için geldik. İnşallah centilmence ve güzel bir maç olur. En büyük ümidimiz o. Dostluğun kazanacağı maç olsun. Neticeyi de inşallah lehimize çevireceğiz." diye konuştu.