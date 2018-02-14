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Spor

Beşiktaş, Atiker Konyaspor'a bileniyor

İSTANBUL, (DHA) Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti

14 Şubat 2018 22:16

İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig\'in 22\'nci haftasında Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Top kontrolü, pas çalışması, 5\'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman taktik çalışmalarının yer aldığı program ve yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın saat 15.00\'te basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Konya\'ya gidecek.

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