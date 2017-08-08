Beşiktaş, Atiker Konyaspor ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, PFDK'ya sevk edildi

Saha olaylarının damga vurduğu Süper Kupa maçının ardından Beşiktaş, Konyaspor ve "TFF, Beşiktaş'a ceza vermeye kalkarsa, dünyayı ayağa kaldırırım" sözleriyle gündeme gelen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman PFDK'ya sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nde yapılan sevk raporu şöyle;

"BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 06.08.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. — ATİKER KONYASPOR Türkcell Süper Kupa müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü başkanı FİKRET ORMAN'nın basın toplantısında yaptığı 'sportmenliğe aykırı açıklamaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 08.08.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün 06.08.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. — ATİKER KONYASPOR Türkcell Süper Kupa müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Süper Kupa Müsabaka Statüsü'nün 10/D maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa maçında yaşanan olayların ardından İçişleri Bakanlığı da müfettiş heyeti görevlendirmişti.

6 Ağustos’ta Beşiktaş ve Konyaspor’un karşı karşıya geldiği Süper Kupa maçının ikinci yarısında tribünlerde yaşanan olaylar sırasında sahaya bıçak atılmış, maçın bitiş düdüğünün ardından da taraftarlar sahaya girmişti.