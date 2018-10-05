Beşiktaş, Atiker Konyaspor hazırlıklarına başladı

KONYA (DHA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig\'in 8\'inci haftasında Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Konya\'da gerçekleştirilen antrenmanda dünkü maçta oynayan futbolcular sahada koşu ve ayak tenisi çalışması ile tamamlarken, diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenman yaptı. Sonrasında pas çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın saat 17.30\'da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

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