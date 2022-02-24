Beşiktaş, Atiba hakkında kararını verdi

Beşiktaş yönetimi, takımın tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson ile ilgili kararını verdi. Kanadalı futbolcu ile 1 yıllık daha sözleşme imzalanacak.

Siyah-Beyazlılar, takımda 9’uncu sezonunu oynayan Atiba Hutchinson’la 1 yıl daha yola devam etme kararı aldı. 39 yaşındaki futbolcunun formundan ve düşük maaşı da kabul etmesi sebebiyle memnun olan yönetim, sezon sonunda başarılı isimle kontrat yenilemeyi amaçlıyor. Başarılı oyuncunun, 1 sezonluk kariyeri sonrasında Beşiktaş ’ta teknik ekipte yer almayı planladığı da kaydedildi.