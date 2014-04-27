Beşiktaş aşığı 'Türk papa' bugün aziz oldu

Katolik dünyasının merkezi Vatikan’da bugün yapılan bir törenle ‘Türk Papa’ lakaplı Papa 23’üncü Johannes ile Papa 2’nci Jean Paul azizlik mertebesine yükseltildi... Papa 23’üncü Johannes, 10 yıl süreyle İstanbul'da görev yapmıştı. Papa 23’üncü Johannes'in o dönem maçlarını Şeref Stadı'nda oynayan Beşiktş'ın maçlarını kaçırmadığı rivayetler arasında...

58 uçak dolusu ziyaretçi

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Yaklaşık 1 milyon kişinin izlediği tören Vatikan’ın ünlü Aziz Petrus Meydanı’nda gerçekleşti. 19 devlet başkanı, 24 hükümet lideri ve Papa 16’ncı Benediktus’un katıldığı tören Papa 2’nci Jean Paul’un ülkesi Polonya’dan bin 700 otobüs ve 58 uçak dolusu ziyaretçi geldi. İlk kez iki Papa’ya birden aynı törende azizlik mertebesi verildi.

Törenin Türkiye açısından en çok ilgi çeken yönü azizlik mertebelerinden birini ‘Türk Papa’nın alıyor olması... Angelo Giuseppe Roncalli, ‘Türk Papa’ lakabını Türkiye’de 9 yıl geçirmesi nedeniyle aldı. 1935 ile 1944 yılları arasında İstanbul’da Vatikan Temsilcisi olarak bulunan Roncalli, 28 Ekim 1958’de 77 yaşındayken Papa seçildi. Türkiye’de bulunduğu sırada Türkçe öğrenen ve İstanbul’daki Katoliklere Türkçe olarak hitap eden Roncalli, Papa seçildikten sonra 23’üncü Johannes ismini aldı.

Bayar’la dosttu

İstanbul’dayken halka çok yakın olduğu bilinen Roncalli, eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar ile de dosttu. Bayar’ın, Roncalli Papa olarak seçildiğinde Vatikan’a giderek onu makamında tebrik eden ilk Türk ve Müslüman devlet başkanı olduğu iddia ediliyor.

Rivayete göre Papa 23’üncü Johannes, Bayar’ın 1960 darbesinde idam edilmemesi için girişimde bulundu. Bayar’ın Sıkıyönetim Mahkemesi tarafından idama mahkûm edilmesinden sonra Johannes’in Ankara’ya giderek Papa’nın mesajını ilettiği iddia ediliyor. İddiaya göre Kardinal, Bayar idam edilirse Papa’nın tüm Katolik âlemini Türkiye’ye karşı boykota çağıracağını söyledi. Bayar ve Papa arasındaki yakın dostluk bazı çevreler tarafından masonluğa da dayandırılıyor. İkilinin mason olduğu dedikodular arasında yer alıyor.

Beşiktaş aşığıydı

Türk insanıyla yakın ilişkiler kuran ve Boğaz'a aşık olan Papa Rocalli'nin en büyük tutkularından biri de futbol ve Beşiktaş'tı. O dönem siyah beyazlıların maçlarını oynadıkları Şeref Stadı'ndaki maçlara gitmeyi çok severdi.

27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından İstanbul Valisi olarak atanan General Refik Tulga da, Roncalli’nin Türkiye’de geçirdiği yılların anısına hazırlanan bir törende “Papa Roncalli, tarihteki ilk Türk papadır” demişti.

Bu arada Vatikan’da Doğu Dünyası Katolik Kiliseler Bakanı Kardinal Leonardo Sandri ile görüşen Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, Sandri’nin Başbakan Tayyip Erdoğan’ın 1915 olaylarına ilişkin mesajının olumlu intiba yarattığını ilettiğini söyledi.